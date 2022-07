25 000 livres offerts sur les autoroutes de France

La nouvelle édition de « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » débute le 8 juillet.

Tous les week-ends jusqu’au 13 août les aires d’autoroutes se transformeront en un moment de lecture.

Pour l’édition 2022 et dans le cadre de Partir en Livre, c’est l’écrivain David Foenkinos qui est le parrain. Que vous rouliez en Ferrari ou en 2CV, lever le pied, c’est bien !



L’objectif de cet évènement organisé par la Fondation Vinci Autoroutes est d’inciter les français qui sont sur la route des vacances à faire une pause, à lire et à se concentrer pour arriver à bon port.

L’auteur de Numéro deux et de nombreux livres à succès a sélectionné douze romans et récits et deux livres jeunesse.

David Foenkinos a même préparé des notices sur ces lectures afin de guider les choix des vacanciers.

25 000 exemplaires édités dans la collection Folio de Gallimard seront distribués gratuitement. Il y a Philip Roth, écrivain préféré de l’écrivain avec Le Rabaissement, Martin Eden, roman de Jack London qui l’a bouleversé durant son adolescence, ou encore Le Discours de Fabrice Caro, un des auteurs français les plus drôles selon lui.

La sélection s’adresse également aux plus jeunes avec La girafe, le pélican et moi, de Roald Dahl, ou La belle sauvage, roman fantasy pour les adolescents de Philip Pullman.

Bonne route et bonne lecture !

