Jeu-Concours – 1 Radio numérique SHARP DR-I470 à gagner ! - IDBOOX

Le Noël IDBOOX continue jusqu’au mois de janvier ! Nous sortons de notre hotte une magnifique radio numérique Sharp DR-I470 pour ce nouveau concours !

Du 20 au 22 décembre 2021, tentez de gagner ce beau cadeau !

A propos de la Radio numérique Sharp DR-I470

En compagnie de cette radio vous écoutez vos stations préférées en ligne dans la radio ou lisez vos listes de lecture Spotify confortablement via smartphones, téléphones portables, tablettes, PC ou autres appareils Bluetooth.

Avec la stéréo 2.0, votre appareil audio Sharp crée une expérience sonore spatiale en utilisant des canaux gauches et droit séparés. De nombreux amateurs de musique adorent cette acoustique, car les instruments ont l’air authentique.



Simple, rapide, flexible : utilisez le Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil audio Sharp à d’autres appareils tels que votre smartphone ou votre tablette. Vos options sont encore plus variées.



L’égaliseur vous permet de personnaliser le son selon vos préférences – les préréglages sont conçus pour s’adapter parfaitement à votre style de musique ou de divertissement. Découvrez le produit Cliquez ici

POINTS FORTS

-Radio Internet / DAB / DAB+ / FM avec RDS

-Radio Internet avec plus de 10 000 stations à travers le monde

-Streaming musical sans fil Bluetooth V2.1+EDR

-Connectivité Wi-Fi – Mémoire de 60 stations

-Fonction alarme (buzzer ou radio) avec fonctions Sleep et Snooze

-Ecran couleur TFT 2,4” (avec fonction variateur)

Affichage heure, alarme et météo

Antenne télescopique – Coffre d’enceinte en bois – Face avant en acier inoxydable.

Participez à notre Jeu concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu avec #NoelIDBOOX ! Découvrez notre chaine Youtube



JEU SHARP

Comment participer ?

*Attention RGPD

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 radio numérique Sharp DR-I470 valeur 158euros (couleur au choix su partenaire)

– Le concours est ouvert du 20 au 22 décembre 2021 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Prochain jeu-concours le 23 décembre avec d’autres cadeaux à gagner !