Jeu-Concours – 2 blocs de recharge sans fil en marbre Einova à gagner ! - IDBOOX

Participez à notre concours du 4 au 12 avril et vous gagnerez peut-être l’une des deux Pierres de recharge design et classe Einova by Eggtronic !

La Pierre de recharge Einova qu’est-ce que c’est ?

En marbre blanc ou noir, en pierre de lave ou en travertin, ces chargeurs sans fil 10W sont juste beaux et Tech ! Cet objet de style épuré italien contient une technologie éco-responsable. Prenez vos Buds, votre smartphone posez-les sur la pierre et ils se rechargent !



Les pierres de recharge sont innovantes, leur matériau ne laisse pas supposer que sous cet aspect élégant se cache un chargeur sans fil brevetée d’Eggtronic, qui allie rapidité, protection et sécurité. Leur

design est minimaliste et intuitif, sans bouton, ni lumière, dépourvu de tout accessoire en plastique.

Les pierres de recharge sont compatibles Qi. Voir le produit ici



Tentez votre chance pour notre jeu-concours

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 2 pierres de recharges Einova à gagner valeur unitaire 79.90 euros (2 gagnants) choix du matériau par le partenaire.

– Le concours est ouvert du 4 avril 2022 au 12 avril 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

