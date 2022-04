Amazon enseigne préférée des Français pour les produits culturels - IDBOOX

Qu’on se le dise, Amazon semble convaincre de plus en plus en plus les français.



NetMedia Group a révélé les résultats de son étude menée depuis 13 ans sur les enseignes préférées consommateurs en Europe (60 000 sondés). En France un échantillon représentatif de 9500 français a été interrogé.



Le résultat est clair, Amazon France, est lauréate dans 3 catégories : Multimédia et électroménager et Produits Culturels (livres, jeux vidéo, DVD, ebooks …)



Pour arriver à ce résultat NetMédia utilise 14 critères dans 3 thématiques comme par exemple : le rapport qualité-prix, le parcours en magasin, la prescription, le développement durable etc.



« Notre mission est de sans cesse innover afin de servir toujours mieux nos clients et nous sommes reconnaissants envers les consommateurs qui ont reconnu notre enseigne comme Enseigne préférée des Français dans les catégories « Multimédia et Électroménager » et « Produits culturel », a déclaré Zena Siraudin, Directrice Electronique Grand Public, Amazon.fr dans un communiqué.