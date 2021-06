Jeu-Concours - 2 paires d’écouteurs Teufel Supreme In à gagner ! - IDBOOX

L’été arrive et c’est le moment de lancer un nouveau jeu-concours pour vous en mettre plein les oreilles !



En partenariat avec Teufel, la marque spécialiste du son, tentez de gagner les écouteurs Supreme In. Il y deux cadeaux en jeu du 14 au 21 juin.

Quelques mots sur les Supreme In

Les écouteurs Bluetooth haut de gamme Supreme In offrent une tenue parfaite au creux l’oreille et délivrent un son de qualité made in Teufel avec une autonomie d’écoute allant jusqu’à 16 heures.



Ils savent se faire discret grâce à leur poids plume de 18 grammes. Les écouteurs sont dotés d’une surface aimantée afin de les lier entre eux, autour du cou les mettant en standby automatiquement lorsque vous ne les utilisez pas. Une housse est également fournie pour les ranger plus facilement. Avec leurs haut-parleurs linéaires HD 10,7 mm, les Supreme In atteignent de hauts volumes sonores sans distorsion. Lire notre test complet ici

Pour participer c’est facile !

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu



Jeu Teufel Supreme In

Nom * Prénom * Email * Twitter Facebook RGPD *

Comment participer ?

*Attention RGPD – Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

–2 Teufel Supreme In à gagner – 1 cadeau par gagnant, soit 2 gagnants (valeur unitaire 119.99 euros)

-Le concours est ouvert du 14/06/2021 au 21/06/2021 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Les gagnants seront prévenus par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Bonne chance à tous ! RDV très bientôt pour un autre Jeu-concours ludique et High-Tech !