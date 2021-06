Teufel Supreme In test – 18 grammes et de la musique plein la tête - IDBOOX

Les Teufel Supreme In sont des écouteurs intra-auriculaires. Nous avons testé ce casque magnétique. Découvrez ce que nous en avons pensé.

La marque allemande Teufel est réputée pour la robustesse de ses produits et la qualité audio de ses appareils. Nous avons testé les nouveaux écouteurs Bluetooth Supreme In pour savoir si la promesse est toujours là. (test non sponsorisé)

Supreme In 18 grammes

Les écouteurs Teufel Supreme In se présentent sous la forme d’un tour de cou. Ils fonctionnent en Bluetooth mais il sont reliés par un fil pour ne pas les perdre. Cette particularité en fait les meilleurs amis des sportifs mais pas uniquement car ils ont d’autres qualités.

La première chose qui frappe quand on sort ces écouteurs de l’emballage, c’est la légèreté du produit. Les Supreme In ne pèsent que 18 grammes. Ce poids plume confère aux écouteurs un grand confort. On peut les utiliser pendant une longue période sans ressentir de gène.

Pour optimiser le maintien dans les oreilles, Teufel a mis au point un système de réglage un peu surprenant. Les écouteurs sont reliés par un fil qui fait office de sangle de réglage. Il passe à travers les écouteurs.

On fait des petites boucles et lorsqu’on a les écouteurs dans les oreilles, on tire sur le fil pour réduire ces boucles jusqu’à ce qu’elles se calent dans la conque. C’est étrange mais au final ça fonctionne. Les Supreme In sont livrés avec deux paires d’embouts en silicone. Après cela ils ne bougeront plus. On peut courir, danser sans risque de les perdre.

Autre point positif, les Teufel Supreme In sont dotés d’une zone aimantée très pratique. Elle a une double fonction. Quand on ne s’en sert pas, on les passe autour du cou et ils se collent l’un à l’autre. Cela permet de ne pas les perdre mais également de les mettre automatiquement en standby. C’est malin.



Pour ce qui est du design, on pourrait le qualifier de minimaliste. Il est épuré, efficace et sans fioriture. Dans la boite, se trouve un câble de recharge, des embouts en silicone, et un petit pochon pour ranger les écouteurs.

Installation et prise en main

L’appairage avec le smartphone se fait en quelques secondes. Il suffit d’allumer les écouteurs, ouvrir le Bluetooth. Ils sont reconnus en une fraction de seconde et se connectent. Et c’est parti pour une bonne douzaine d’heures de musique (16h selon Teufel) !

Le contrôle de la musique se fait en toute simplicité à partir une petite télécommande InLine située sur le côté droit du câble. Elle sert pour appairer le smartphone, monter le volume, passer au morceau suivant, pour prendre ou mettre fin à un appel ou lancer l’assistance vocale.



Un petit reproche tout de même, étant gauchère j’ai eu un peu de mal à manipuler la télécommande qui se trouve très à droite sur le câble.

Du son plein les oreilles

Comme nous l’avons dit plus haut, Teufel est réputé pour la qualité audio de ses casques. Ces intra-auriculaires ne déçoivent pas. Ils offrent un son puissant et clair. Les basses sont puissantes mais elles ne prennent pas le dessus sur le reste.

Le son est bien équilibré quel que soit le style de musique. Teufel a utilisé des haut-parleurs 10,7 mm qui produit des aigus précis et des basses puissantes.

A noter que les Supreme In n’intègrent pas d’ANC. La puissance des écouteurs diminuent les bruits extérieurs mais ils sont toujours perceptibles. C’est une volonté de la marque pour ne pas se couper du monde. Les écouteurs Teufel sont accompagnés d’une appli.

Elle donne accès à un égaliseur très complet et facile à maîtriser. Pop, rock, classique, on accède à différents préréglages. On ressent vraiment la différence entre chaque style de musique. On peut aller plus loin en ajustant ses propres réglages.

Nous n’avons pas testé la fonction ShareMe car nous avions qu’un seul casque Teufel. Mais sachez que vous pouvez partager de la musique, écouter un film ou un livre audio avec un autre casque Teufel.

Conclusion

Les Supreme In nous ont surpris par leur qualité audio et la justesse des réglages. Cela compense leur design un peu aride mais ce n’est pas ce qu’on leur demande. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires simples d’utilisation et efficaces avec une bonne autonomie.

On les conseillera notamment pour les longues marches et le sport.



Les écouteurs sont disponibles noir nuit, vert lierre, bleu espace, gris lune, blanc sable ou or pâle. Ils coûtent 119,99 euros.