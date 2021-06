Lenovo ThinkBook Plus 2 – Un ordinateur avec un écran e-ink - IDBOOX

Lenovo sort le PC hybride ThinkBook Plus 2. Il a une particularité. Il possède deux écrans dont un e-ink.

Lenovo a élargi sa gamme de PC ThinkBook. Le ThinkBook Plus 2 fait partie des nouveautés. Nous vous avions déjà parlé de ce PC hybride très spécial. Il est équipé d’un écran e-ink comme pour les liseuses. C’est un ordinateur à part entière.

Il tourne sous Windows 10 avec un processeur Intel Core i5 ou i7, 16Go de RAM et 512Go de stockage. En réalité, il intègre deux écrans. Côté clavier, on utilise une dalle IPS classique. L’écran e-ink se trouve de l’autre côté. Il est utilisable lorsque le portable est fermé.

Le ThinkBook Plus 2 se transforme en une sorte de tablette tactile. L’écran e-ink mesure 12 pouces. Ca laisse une belle surface pour lire ou dessiner. Lenovo a ajouté la compatibilité avec un stylet pour laisser libre cours à sa créativité. Il faudra voir si la réactivité de l’écran e-ink suit.

Un PC pour lire des ebooks

La configuration calibrée pour un PC classique aidera peut-être à diminuer le temps de latence généralement présent sur les écrans e-ink. On peut également lire des livres numériques comme sur une liseuse classique.

Ce deuxième écran possède un autre avantage. Il prolonge l’autonomie du PC. Les deux écrans affichent la même résolution de 2560 x 1600 pixels ce qui permet d’utiliser Windows sur l’un comme sur l’autre.

Le ThinkBook Plus 2 offre un quinzaine d’heures d’autonomie mais lorsqu’on passe sur l’écran e-ink on monte à 24 heures. Le ThinkBook Plus 2 conserve des dimensions classiques malgré l’ajout de ce deuxième écran.

Le PC affiche 1,16 kg sur la balance et fait 13,9mm d’épaisseur. Dernière petite fantaisie, il est compatible avec la recharge sans fil.

Ce PC ThinkBook Plus 2 sort en Chine à partir de 1400$. On espère qu’il arrivera en Europe.

Via