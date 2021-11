Cinéma – Encanto La fantastique famille Madrigal, une comédie musicale pour Noël

Encanto La fantastique famille Madrigal est le film d’animation Disney de ce Noël 2021. Nous avons pu le voir en avant-première.

Encanto est le 60ème film d’animation de Disney. Nous avons pu assister à l’avant-première organisée au cinéma le Grand Rex par Disney en présence des comédiens qui ont prêtés leurs voix aux personnages du film.

Le film Encanto La fantastique famille Madrigal se présente comme une comédie musicale animée. Le long métrage a été confié aux réalisateurs de Zootopie et la partie musicale à Lin-Manuel Miranda, figure majeure de la comédie musicale au cinéma.

Encanto – Une comédie musicale animée signée Disney

D’ailleurs, on sent qu’Encanto a été pensé pour être transformé en spectacle live. C’est un long métrage feel-good. L’histoire se prête parfaitement au genre. C’est beau, coloré, plein d’énergie et de bonne humeur.

On est transporté en Colombie, La fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans un village caché au cœur des montages, appelé Encanto. Chacun des membres de cette famille a reçu un don, un pouvoir magique qui leur permet d’aider leur entourage.

Ce paradis n’est malheureusement qu’une façade et la famille Madrigal va vite s’en apercevoir. On va donc suivre les joies, les interrogations et les peines de la très nombreuse famille Madrigal, peu être trop. On est parfois noyé et certains personnages manquent de consistance.

Les chansons se succèdent pour nous présenter les personnages principaux secoués par l’impétueuse Mirabel. L’histoire se déroulant en Colombie, on aurait pu s’attendre à des rythmes latino endiablés mais on est plus sur le registre La Reine des neiges sauf pour le bouquet final.

On doit vous avouer que la première chanson nous a laissé dubitatif mais heureusement nos oreilles ont été comblées par la suite. Vous ne pourrez plus vous enlever la chanson sur Bruno de la tête mais il paraît qu’il ne faut pas en parler. Ce mystérieux personnage ressemble furieusement à Sirius Black dans Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban.

Une réalisation à couper le souffle

Encanto vous offrira également un vraie claque visuelle. Les décors et les vêtements sont splendides. Les studios Disney montrent aussi sa maîtrise parfaite des cheveux (un élément très difficile à reproduire en animation). La scène où Mirabel et son petit cousin Antonio sont cachés sous le lit est d’un réalisme incroyable. Antonio est trop choupi.

Encanto La fantastique famille Madrigal peut surprendre par son traitement comédie musicale. L’histoire ne suit pas le schéma classique des films Disney mais le mélange fonctionne. C’est beau, coloré, plein de bons sentiments et de messages positifs.

Disney met en avant les valeurs de la famille en nous rappelant qu’il ne faut par oublier d’être soit même. Si vous aimez les comédies musicales et Disney vous serez transportés. Encanto est un film plein de couleurs et de magie.

