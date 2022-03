Samsung Galaxy Book2 Pro et Galaxy Book2 Pro 360 – Prix, dispo et prise en main vidéo - IDBOOX

Samsung signe son grand retour sur le marché des PC en France avec deux portables ultra fins et ultra puissants. La firme coréenne revient avec le Galaxy Book2 Pro et le Galaxy Book2 Pro 360.

On les avait découverts lors du MWC 2022 à Barcelone. Samsung a fait une présentation à Paris et on a pu les prendre en main plus longuement.

On vous livre nos premières impressions et surtout on vous les fait découvrir dans notre vidéo. A la fin de la vidéo vous avez même le droit à une démonstration de l’écosystème Galaxy, de l’interaction entre différents appareils Windows / Android.

Galaxy Book2 Pro et le Galaxy Book2 Pro 360 – Deux poids plume puissants

Le Galaxy Book2 Pro et le Galaxy Book2 Pro 360 sont de la même famille mais ils n’ont pas la même finalité. Le Galaxy Book2 Pro est un portable de 13,3 pouces d’une légèreté exceptionnelle. Il pèse seulement 870g et il mesure 11,2 mm d’épaisseur. Pour un PC sous Windows 11, c’est impressionnant.

On le manipule très facilement d’une seule main comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Le clavier paraît solide malgré sa finesse et il est agréable à utiliser.

Le Galaxy Book2 Pro 360 a d’autres ambitions. Il est plus imposant. Il fait 11,9 mm d’épaisseur et pèse 1,4 kg. La diagonale de son écran AMOLED atteint 15,6 pouces et il est surtout tactile. Grâce à ses charnières, la dalle se retourne à 360°.

Le PC se transforme en tablette graphique grâce au S-Pen qui l’accompagne. On peut aussi le placer ne mode tente pour profiter d’une vidéo ou pour une conférence.

Les Galaxy Book2 Pro et Galaxy Book2 Pro 360 seront commercialisés en France à partir du 1er avril. Pour les précommandes Jusqu’au 31 mars recevront un moniteur Samsung 27 pouces incurvé LC27F39FHRXEN ou une paire de Galaxy Buds Pro.

Le Galaxy Book2 Pro démarre à 1290€ et le Galaxy Book2 Pro 360 à 1599€. Cliquez ici pour la précommande

Principales caractéristiques techniques

Ecran : 13,3 pouces Super AMOLED avec luminosité de 400 nits et 15,6 pouces dalle tactile 370 nits FHD pour le Galaxy Book2 360

Processeur : Intel Core i5 ou i7 12éme Gen, uniquement i7 pour le Galaxy Book2 Pro 360

RAM : 8/16Go

Stockage : 512Go et jusqu’à 1To pour le Book2 Pro 360

Connectique : 1 Thunderbolt, 2 USB-C, MicoSD, prise jack

Recharge : 65W

Autres : WiFi 6E, double Haut-parleurs AKG Dolby ATMOS, S-Pen inclus le Galaxy Book2 Pro 360. Cliquez ici pour commander