France – Bilan du marché du jeu vidéo en 2021 – Chiffres clés - IDBOOX

Le SELL a dévoilé les chiffres du marché du jeu vidéo pour 2021 qualifiant cette année d’historique.



En 2020 et malgré la pandémie le jeu vidéo avait performé (lire notre article). En 2021 la hausse du marché du jeu vidéo se confirme pour atteindre 5,6 milliards d’euros. C’est une hausse de 1,6% par rapport à l’année précédente.



Si on agrège les deux années de pandémie, le marché du Video Game évolue de 13,5%, et ce, sans Paris Games Weeks en 2020 et 2021.

Jeu vidéo, une année historique la preuve avec les chiffres

L’écosystème console (Hardware, Software et Accessoires), représente 49% de la valeur totale du marché du jeu vidéo. Il génère 2,749 milliards d’euros (+1%) et réalise sa deuxième performance historique ; le précédent record s’était établi à 3,03 milliards d’euros en 2008.



L’environnement PC Gaming (Hardware, Software et Accessoires), qui représente 26% de la valeur totale du marché du jeu vidéo atteint un nouveau record avec 1,492 milliard d’euros et une croissance de +5% en un an.



Le jeu sur mobile, qui représente 25% de la valeur totale du marché du jeu vidéo réalise sa seconde performance historique avec 1,411 milliard d’euros générés sur l’année 2021, en légère décroissance de -1%.

Pour comprendre ces évolutions il faut se référer à l’autre étude sur le profil des joueurs Cliquez ici pour accéder aux chiffres.

Le Top 3 des supports utilisés

51% des joueurs utilisent leur smartphone, c’est le premier support utilisé pour jouer. Il est suivi par les consoles de jeux TV (49%), les ordinateurs 43%.

A noter que 57% des français jouent sur une console TV ou portable. Cela représente 6 points de plus versus 2020.

Pour découvrir tous les chiffres du SELL et le Top des ventes référez-vous à l’étude complète ci-dessous