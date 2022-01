Samsung The Freestyle - Un projecteur ultra-polyvalent, compact et pas cher - IDBOOX

Samsung a présenté au CES 2022, The Freestyle. C’est un projecteur qui peut se transformer en TV, en enceinte connectée et beaucoup d’autres choses encore.

Le CES 2022 est l’occasion de découvrir des appareils novateurs et plus originaux les uns que les autres. Samsung a dévoilé The Freestyle. Sous ce nom peu évocateur se cache un projecteur portable multifonction.

Compact et léger avec seulement 800g sur la balance, il est facilement transportable. Il projette une image Full HD jusqu’à 100 pouces que ce soit sur un mur ou au plafond.

Le projecteur est compatible HDR10 et avec différents assistants vocaux comme Bixby ou Alexa. Il offre également une expérience Smart TV permettant d’accéder à des services de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou Youtube.

The Freestyle un projecteur ultra –polyvalent

The Freestyle sait aussi se connecter à un smartphone pour afficher son contenu. Si vous êtes fatigués de voir de belles images, il intègre une enceinte qui diffuse du son à 360°.

Samsung n’a pas oublié les gamers. The Freestyle sait aussi s’adapter aux jeux vidéo. Il détecte automatiquement les consoles de jeux. On peut aussi jouer depuis un smartphone ou une console portable.

Ca n’est pas terminé. Grâce à fonction Wi-Fi Direct, il peut aussi être relié à un PC.

Il sait tout faire et il n’est même pas hors de prix. On aurait pu s’attendre à un projecteur bien au-dessus de 1000€. Samsung nous fait la surprise de le proposer à 999€ en France.

Les précommandes ouvriront en France le 20 janvier et The Freestyle sera disponible à partir du 17 février.