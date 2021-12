Thomson SB60BTS Test – Une barre de son à 89€ qui a du coffre

On a testé la barre de son Thomson SB60BTS à seulement 89,90€. Avec sa connexion Bluetooth, elle va transformer votre smartphone, votre TV ou votre tablette.

Le son est souvent le parent pauvre des TV mêmes récentes. C’est là qu’entre en scène les barres de son pour donner de l’ampleur à vos films ou vos jeux vidéo. Inutile de vous ruiner pour ne plus être obligé de tendre l’oreille pour entendre les acteurs dans les films Netflix.

Il existe des barres de son à des prix raisonnables pleines de surprises comme la barre de son Thomson SB60BTS. Nous avons testé cette appareil pour voir de quoi il est capable.

Thomson SB60BTS – Installation

L’installation est d’une simplicité enfantine. On trouve à l’intérieur de la boite la barre de son, un caisson de basse et plusieurs câbles.

La première chose qui frappe est la taille de la barre de son. Elle est très compacte. La barre mesure 50 cm de long et 67 cm de hauteur. Elle se glisse facilement dans ou sous un meuble et restera discrète si vous choisissez de la mettre au pied de la TV. Vous avez aussi l’option de l’accrocher au mur.

A ce sujet, en ouvrant la boite vous trouverez à l’intérieur une grande bande de papier blanc. Ne la jetez pas, il s’agit du gabarit si vous voulez accrocher la barre de son au mur. Les fixations sont fournies dans la boite.

Il ne vous reste plus qu’à relier le caisson de basses sur la barre son et à brancher cette dernière sur le secteur.

Attention, maniez le caisson de basses avec précaution. La membrane est placée sous le coffrage pour faire résonnance avec le sol ou un meuble. Malheureusement, elle n’est pas protégée ce qui la rend très fragile.

La connectique

A partir de là, vous avez plusieurs options. La barre son se raccorde à une TV, un écran ou un autre appareil via un câble optique ou un câble audio 3,5 mm. Thomson a été généreux, les deux sont fournis.

Il reste une troisième option qui multiplie les possibilités. La Thomson SB60BTS est compatible Bluetooth. Elle se connecte à un smartphone une tablette ou autre en Bluetooth 5.0.

Les commandes

Comme l’installation, cette barre son Thomson se révèle très simple à utiliser. Une série de boutons recouvrent le côté droit de l’appareil. Ils permettent d’allumer d’accéder à l’égaliseur, de passer d’une piste à l’autre et de baisser ou monter le volume.

La Sound bar est aussi livrée avec une télécommande. Il faut l’alimenter avec deux piles bâton 1,5V qui ne sont pas dans la boite.

Cette télécommande vous donnera accès à des réglages plus poussés. Le panneau de commandes permet de choisir la sortie entre Bluetooth, optique ou auxiliaire. D’ailleurs, vous n’aurez accès au Bluetooth qu’à partir de là.

D’autres boutons permettent de changer de mode d’égaliseur ou d’ajuster plus finement les basses et les aigus.

La qualité du son

Grâce à ses multiples connectiques, nous avons essayé la barre son avec différents appareils comme une TV, un smartphone, un PC et une tablette. La barre son Thomson SB60BTS délivre une puissance musicale totale de 120W.

Avec ça vous ne pourrez pas faire trembler les murs mais c’est suffisant pour donner de l’ampleur à un film ou un jeu vidéo.

Premier bon point, vous pouvez la pousser à fond la son ne sature pas. Sans être le summum du genre, l’effet Surround est présent et le son est enveloppant. Les basses sont puissantes mais préférez placer le caisson au sol pour mieux les ressentir. L’égaliseur permet d’adapter en un clic le rendu sonore.

Film, musique, voix, il modère les basses et les aigus en fonction du contenu. On ressent vraiment la différence. Dans un film, les voix sont claires et se détachent. Le réglage des basses est un peu léger mais on peut en rajouter à volonté avec la télécommande. Préférez le câble optique pour la TV, le son sera de bien meilleure qualité.

La barre joue plus sur les basses pour les jeux vidéo. Thomson SB60BTS s’adapte aussi très bien à la musique en donnant une vraie puissance aux titres même aux vieux morceaux.

A noter que si le son de votre appareil est médiocre, la barre l’amplifiera mais ne l’améliorera pas. On en a fait l’expérience sur un PC. Le gain le plus flagrant est sur une TV, un smartphone ou une tablette.

Ce qu’on en pense

Avec la SB60BTS, Thomson propose un barre de son complète à tout petit prix qui nous a réussi à nous surprendre. Elle est adaptée aux petits espaces.

Discrète, compacte et dotée d’un caisson de basses, elle donne une autre dimension à vos loisirs en offrant un vrai spectacle immersif. Sa connexion Bluetooth est un vrai plus qui la rend polyvalente. On regrette juste la faible protection du caisson de basses.

La barre de son Thomson SB60BTS est un bonne surprise. Elle donne le change et donnera une autre dimension sonore à vos appareils endormis pour seulement 89,90€.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter