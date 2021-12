Covid-19 – La Foire du livre de Bruxelles est annulée en 2022

Le grand évènement culturel dédié au livre en Belgique est annulé pour l’année 2022.

La foire du Livre de Bruxelles est annulée à cause du virus Covid-19 / Omicron. Elle devait avoir lieu en mars de l’année prochaine.



Les exposants ont reçu un email pour expliquer la situation. « L’apparition d’un nouveau variant du covid, les restrictions actuelles et l’absence de visibilité de la situation sanitaire dans trois mois en Belgique ne nous assurent plus

de pouvoir accueillir un public suffisant dans des conditions de sécurité optimales en mars 2022. Face à tant d’incertitudes, c’est avec infiniment de regret et de tristesse que nous sommes contraints d’annuler la prochaine édition de la Foire du Livre de Bruxelles. »



Les exposants seront remboursés de leurs acomptes dans un futur proche et seront contactés par les organisateurs.

En sera-t-il ainsi pour le nouveau Salon du livre de Paris qui doit se tenir au Grand Palais Ephémère au mois d’avril 2022?



Les annulations de salons vont-elles s’enchainer comme cela a été le cas en 2020 et 2021 au plus fort de la pandémie de Covid-19 ?

Nous vous tiendrons informés bien entendu…