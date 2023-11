Culture pour l’Enfance – L’inclusion sociale des enfants par la culture

Culturespaces (L’Atelier des Lumières) vient d’annoncer l’ouverture du Fonds de dotation Culture pour l’Enfance.



La Fondation Culturespaces, anciennement abritée par la Fondation Agir Contre l’Exclusion, devient le Fonds de dotation Culture pour l’Enfance, avec toujours plus de missions pour apporter la culture aux enfants défavorisés, en situation de handicap ou malades.

Des chiffres qui en disent long

Les missions de la fondation sont légion. Chaque année, elles touchent 13 000 enfants, dans 4 régions de France. Elle propose 5 programmes pédagogiques autour du dessin, de la danse, de l’opéra et la culture au sens large. Plus de 500 structures sont partenaires et 800 ateliers sont dispensés.



Culture pour l’Enfance va poursuivre cette mission en allant plus loin. Pour ce faire, les médiums artistiques utilisés sont multiples : les enfants découvrent un peintre via les arts plastiques, l’architecture d’un musée via la danse pour les enfants en situation de handicap, une thématique scientifique via les arts numériques et virtuels, le Siècle des Lumières via le théâtre, ou encore un hôtel particulier via le chant lyrique.



L’objectif est d’éveiller les enfants au monde qui les entoure en stimulant l’imaginaire et en prévenant le décrochage scolaire.

Culture pour l’Enfance, l’art sous toutes ses formes

Lors de l’inauguration de Culture pour l’Enfance à L’Atelier des Lumières de Paris, nous avons pu mesurer la diversité des actions menées. Expression par la danse avec l’association Decabel. Animations des dessins d’enfants à la manière des expos de L’Atelier des Lumières.



En 2024, un immense projet verra le jour pour aller au plus près des enfants hospitalisés dans les services d’oncologie et de soins palliatifs, de l’APHP et dans les CHU de Bordeaux et Montpellier.

La réalité virtuelle arrivera au chevet des petits. Les enfants assisteront à “Destination Cosmos, l’ultime défi”, une aventure spatiale inédite réalisée à partir des images du CNES, de l’ESA et de la NASA.

