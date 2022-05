On peut se marier dans une bibliothèque publique !

Le mois de mai est propice aux mariages et aux contes de fées. Si vous êtes un amoureux de la littérature, que vous vivez à Boston, vous pouvez vous marier dans la magnifique bibliothèque publique de la ville !



Les couples peuvent désormais réserver des cérémonies d’une heure à 200 dollars dans la salle Guastavino, un lieu historique.



Mais il y a des conditions. La salle est réservée à 8 invités seulement et un photographe. Vous ne pourrez ni boire ni manger et surtout c’est une cérémonie sans prêtre, ni rabbin, ni imam.

Pour le prix, la bibliothèque vous fournit les chaises et une décoration florale. Autre point, vous devez arriver dans vos costumes de mariage, il n’y a pas d’espace pour se vêtir.



L’idée est sympathique pour entamer les réjouissances d’une fête de mariage et puis le souvenir de cette cérémonie originale dans une bâtisse datant de 1895, pour des amoureux des livres c’est top n’est-ce pas? Vive les mariés !