Paris Games Week – Quelles sont les écoles pour travailler dans le jeu vidéo ?

Paris Games Week ouvre ses portes le 1er novembre. Cette année, le salon présentera bien entendu les dernières tendances du jeu vidéo en France mais pas seulement.

Un focus particulier est dédié aux écoles qui forment les jeunes au jeu vidéo pour en faire un métier.

Travailler dans le jeu vidéo ce n’est pas qu’un rêve

La paris Games Week sera donc le point de rencontre incontournable entre les écoles spécialisées et les passionnés de l’art vidéoludique.



D’ailleurs, selon la dernière étude du SELL, 29% des jeunes adultes (18-24 ans) et 34% des 25-34 ans envisagent de faire carrière dans le jeu vidéo. (lire les chiffres de l’étude Les français et le jeu vidéo ici.)

10 écoles présentes à la PGW

Pour échanger avec les jeunes, 10 écoles ont répondu à l’invitation de PGW. Il y aura aussi des séances de Networking entre jeunes et professionnels du secteur avec l’association Women In Games.

Voici la liste des 10 écoles présentes au salon et leurs spécialités.



-École des Nouvelles Images : l’école présentera ses cursus dans les domaines de l’animation et de l’image de synthèse.



-ESMA : cette école supérieure d’arts appliqués et numériques, qui propose plusieurs formations, présentera ses parcours dédiés au jeu vidéo.



-ICAN : cette école d’infographie spécialisée en game design, animation 3D et web design présentera ses 4 bachelors et 10 Mastères.



-Institut Leonard de Vinci – IIM Digital School : l’institut détaillera ses formations aux métiers du management et du digital : communication, création, design, développement web, animation 3D et jeux vidéo.



-ISART DIGITAL : classée 2e meilleure école au monde du jeu vidéo par l’organisme GAMEducation, elle fera découvrir ses différents cursus aux visiteurs du salon.



-LISAA-IDANIM : cette école présente à Paris et à Bordeaux abordera les différents parcours qu’elle propose, de la prépa au master, du game design au concept art.



-New 3D General Education (New3dge). L’école des arts numériques, 1ère école mondiale au classement The Rookies, présentera ses formations aux métiers du jeu vidéo, du cinéma d’animation et du concept art.



-Paris Ynov Campus : l’école présentera ses bachelors et mastères en alternance dans les domaines du jeu vidéo et de l’animation.



-Quest Education Group – Gaming Campus : le 1er campus étudiant dédié à l’industrie du jeu vidéo présentera ses 3 écoles et ses 19 formations aux métiers de l’industrie vidéoludique.



-XP, The Esport & Gaming School : l’école présentera ses cursus professionnalisants aux futurs talents des secteurs du jeu vidéo et de l’esport.

