Fête des mères et des pères 2021 – 10 idées cadeaux High-Tech de 35 à 350 euros - IDBOOX

La fête des mères c’est le 30 mai. On fêtera les papas le 20 juin. Et si on vous aidait à leur choisir un cadeau ?

Nous vous proposons une sélection de cadeaux High-Tech originaux, pratiques et performants de 35 à 350 euros. Les parents connectés seront comblés ! Les produits proposés ont tous été testés ou sont en cours de test à la rédaction. Il se peut qu’en cliquant sur nos liens certains produits soient moins chers.

Xiaomi Xiaomi Mi 11 Lite à 349 €

Ce smartphone a un design particulièrement séduisant qui le démarque des autres smartphones de ce segment. Il est fin, léger et agréable à manier.

Polyvalent, il s’adresse à tout le monde. Il satisfera les joueurs comme les amateurs de photo tout en garantissant une bonne autonomie.

Pour vous le procurer Cliquez ici ou cliquez ici (lire notre test complet)

Le realme 8 Pro est un smartphone équilibré plein de surprises . Il possède un bel écran AMOLED bien calibré. Le gros point fort du realme 8 Pro est son capteur dernière génération 108MP et il en tire pleinement partie.

Pour vous le procurer Cliquez ici ou Cliquez ici (lire notre test complet)

Liseuse Liseuse Kindle Oasis à 249,99 euros

La liseuse de livres numériques Kindle Oasis est un modèle haut de gamme, doté d’un écran Paperwhite lisse de 7″ et 300 ppp.

Vous pouvez adapter la température d’éclairage ajustable pour régler la teinte de l’écran de blanc à ambre.

Résistante à l’eau (IPX8), la liseuse permet de lire dans le bain ou au bord de l’eau sans craindre les éclaboussures.

Design fin, léger et ergonomique avec boutons de changement de page.

On lit comme un livre papier et doté de la dernière technologie e-ink.

Pour vous le procurer Cliquez ici (lire notre test complet)

Les Oppo Enco X sont des écouteurs True Wireless premium avec un ANC à moins de 180€. Design et performants ils se logent dans un boitier de recharge en plastique blanc et brillant. De forme ovale, il est cerclé par une bande couleur inox.

Pour vous le procurer Cliquez ici ou Cliquez ici (lire notre test complet)

Ces écouteurs bénéficient de la qualité LG. Confortables, ils se font rapidement oublier compte tenu de leur poids. Ils ne pèsent pas plus de 5,3 g chacun. On peut les utiliser plusieurs heures d’affilée sans ressentir de gêne.

Outre la recharge, ces écouteurs possèdent un boitier très spécial. Il sert à recharger les écouteurs mais aussi à les nettoyer. Il renferme une technologie UV qui tue 99,9% des bactéries.

Pour vous le procurer Cliquez ici ou Cliquez ici (lire notre test complet)

Liseuse de livres numériques Liseuse de livres numériques Kobo Nia 99.99€

Cette liseuse est sortie cet été. La Kobo Nia est simple à utiliser et permet de stocker des milliers de livres. Son écran performant permet de lire dans le noir ou en plein soleil. C’est un excellent produit pour les personnes qui ne sont pas familières avec la lecture numérique.

Pour vous le procurer Cliquez ici (lire notre test complet)

Cette enceinte a un beau design façon bois. Son sommet représente un nénuphar stylisé. Cet appareil est équipé d’un diffuseur d’huiles essentielles par ultrasons (fourni dans la boite).

Vous pouvez aussi choisir la lumière d’ambiance grâce à l’application qui la pilote. Ce haut-parleur vous accompagne pendant vos moments de détente mêlant son (musique, livre audio podcast…)

Pour vous le procurer Cliquez ici ou Cliquez ici (lire notre test complet)

Le Honor Band 6 est un bracelet santé et fitness sous la barre des 50€. Discret et design il convient à tous. On retrouve la panoplie complète des outils santé. On peut surveiller diverses constantes : rythme cardiaque, SpO2, niveau de stress, sommeil. Le bracelet propose même des exercices respiratoires pour rester zen. Pour vous le procurer Cliquez ici ou Cliquez ici (lire notre test complet)

Echo Wall Clock – Edition Disney Mickey Mouse à 49.99 €

Cette Horloge analogique facile à lire, au design iconique, se connecte à un une enceinte connectée Echo d’Amazon.

Les 60 voyants LED permettent d’afficher un ou plusieurs minuteurs configurés à partir d’un appareil Echo jumelé. Echo Wall Clock est un gadget amusant qui prolonge l’expérience des enceintes connectées Echo. Dites simplement « Alexa, programme un minuteur de 12 minutes » et consultez le compte à rebours sur Echo Wall Clock en un coup d’œil.

Pour vous le procurer Cliquez ici

Samsung Samsung SmartTag 34.90€

Les SmartTags fonctionne en Bluetooth. Ces petites balises connectées à votre smartphone, s’attachent facilement à un jeu de clés, un sac voire au collier de votre animal. Vous pensez que votre objet perdu se trouve dans les parages sans réussir à mettre la main dessus ? Touchez le bouton droit de votre mobile et votre sonnerie vous guidera jusqu’à votre objet à un volume prédéfini. Le pack de 2 SmartTag est à 49.90€

Pour vous le procurer Cliquez ici