12 sites pour télécharger légalement des livres numériques – ebooks- gratuits en 2024

Livres numériques – En 2024 vous allez lire beaucoup d’ebooks gratuitement et dans le respect du droit d’auteur.

Voici notre sélection de 12 sites dans lesquels vous trouverez des livres numériques en téléchargement gratuit et légalement.

Suivez le guide et bonne lecture !

Bibebook

Ce site propose plus de 1500 livres numériques gratuitement sous Creative Commons. Il y a de la littérature contemporaine et des ebooks jeunesse. C’est ici

Internet Archive

C’est une mine d’or avec plus de 39 millions de livres dans toutes les langues.c’est ici

Des livres d’art

The Metropolitan Museum of Art (MET) met à la disposition des amateurs plus de 500 livres d’art, des catalogues d’exposition, des brochures relatives aux expositions du musée, le tout en numérique. C’est ici

Livres numériques en arabe

Arabic Collections Online (ACO) est une nouvelle plateforme web permettant de lire plus de 10 000 livres au format numérique, en arabe. C’est ici

Gallica

La bibliothèque numérique de la BnF permet de dénicher des trésors datant de plusieurs siècles. Le tout est gratuit avec une large sélection de livres au format ePub C’est ici

Atramenta

Ce site propose des livres du domaine public et des livres écrits par des auteurs qui choisissent de les partager gratuitement, l’occasion de trouver des pépites C’est ici

La bibliothèque francophone numérique

Elle regroupe des collections patrimoniales de onze bibliothèques. Belgique, Suisse, Luxembourg, France, Canada, Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Madagascar, Haïti pour la découverte, l’étude et l’apprentissage de 300 millions de francophones. C’est ici

Edition999

Ce portail propose depuis 2006 des livres en version libres et gratuites, grâce à une communauté participatives d’écrivains francophones. A ce jour, 2700 ebooks, 1050 auteurs et 32 pays représentés. C’est ici

Bibliothèque russe et slave

C’est une offre de livres numériques gratuits, tombés dans le domaine public, spécialisés dans la littérature russe et slave . C’est ici

Efélé

Le site dispose de centaines d’ebooks dans tous les domaines. C’est ici

Ebooks gratuits

Il propose des livres et des revues à télécharger sans modération c’est ici

Project Gutenberg

Ce site pionnier propose des titres tombés dans le domaine public en français mais aussi dans d’autres langues c’est ici

Sachez aussi que la Fnac (c’est ici) et Amazon (c’est ici) proposent aussi une large sélection d’ebooks gratuits.

