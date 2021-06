12min vous propose de vous résumer un livre au format audio en 12 minutes - IDBOOX

12min est un outil de lecture. L’application vous propose de vous faire une synthèse d’un livre en 12 minutes le tout au format audio.

L’appli est dédiée aux livres de non fiction (livres professionnels, développement personnel, universitaires etc.) qui font plusieurs centaines de pages.

Des micobook à écouter

12min se concentre sur les bestsellers du genre et synthétise le contenu sous forme de fichier audio ou texte. Ces mini livres sont appelés les microbook.



Pour les concepteurs de 12min, « c’est le moyen idéal pour absorber des tonnes de connaissances. »

Les concepteurs de 12mn n’expliquent pas s’ils ont passé des accords avec les éditeurs à l’origine de la publication de ces livres, mais ils affirment que ce procédé va inciter les gens à lire plus.



Chaque semaine de nouveaux microbook sont publiés. Le lecteur a le choix de s’abonner en illimité selon diverses modalités. Les microbook sont disponibles en anglais, portugais et espagnol.



Selon 12min, plus de 50 000 lecteurs sont déjà convaincus par ce modèle. Le concept ressemble fortement à Koober qui déjà en 2016 proposait de la lecture rapide (lire notre article)