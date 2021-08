30 000 laveries automatiques se transforment en bibliothèque et en centre numérique - IDBOOX

Toucher les publics éloignés de la lecture et du numérique tel est le crédo des professionnels du livre. Bibliothèques sans Frontières est un acteur important en ce qui concerne l’alphabétisation.

BSF a mis en place le programme Wash and Learn. Objectif limiter la fracture numérique et donner accès à la lecture.

L’un des défis majeurs auquel cette organisation s’attaque actuellement concerne les effets de la pandémie.

Cette initiative découle d’un besoin de fournir un accès numérique et littéraire aux américains qui ont du mal à accéder à leurs bibliothèques locales. L’objectif est de transformer plus de 30 000 laveries automatiques aux États-Unis en communautés d’apprentissage.

Pourquoi des laveries automatiques ?

La raison est évidente. Ces familles n’ont souvent pas de machines à laver à la maison. Elles vont donc régulièrement au Lavomatic pour laver les vêtements.

De plus, l’attente est longue plus d’une heure trente en moyenne. Autre élément important, les laveries sont ouvertes 7/7 et 24h sur 24. Enfin, les adultes y vont souvent accompagnés des enfants.

Des résultats intéressants

Le programme pilote Wash and Learn donne de bons résultats. Selon les constats des bibliothécaires, les enfants sont 30 fois plus intéressés aux livres et ont trouvé un intérêt à lire pendant ce moment. Les parents ont du temps, donc ils se sont aussi intéressés aux activités des enfants.



Dans le comté de Shakopee, BSF s’est associé à la bibliothèque locale. Ils proposent dans les laveries, des livres pour enfants en plusieurs langues, des ordinateurs portables et des points d’accès Internet pour les clients.



Depuis le lancement du programme Wash and Learn on trouve plusieurs laveries participantes dans différents états des USA : Californie, Michigan, Minnesota, au Texas… L’objectif est d’ouvrir ce programme dans 30 000 établissements.

Quelques chiffres

Entre octobre 2019 et février 2020, San Antonio Wash and Learn a supervisé plus de 100 heures de programmes.

252 personnes de toutes classes d’âge, des plus jeunes aux seniors ont participé au programme dans la ville.

Enfin, 29 séances ont été donnés avec la participation des bibliothèques locales. Les bibliothécaires ont aidé les participants à télécharger des livres numériques, à utiliser leurs appareils mobiles et à trouver des ressources en ligne. Lire aussi notre reportage réalisé aux USA sur la présence des bibliothèques dans les marchés ici