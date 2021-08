Quels smartphones acheter à moins de 300€ en septembre 2021 ? - IDBOOX

Quels sont les meilleurs smartphones de cette rentrée 2021 pour un budget de 300€ ? On vous a préparé une sélection pour ne pas vous tromper.

Le segment des smartphones à moins de 300€ est devenu très intéressant. Les constructeurs jouent la carte de la surenchère pour proposer des appareils avec un rapport qualité / prix imbattable. Certains font même de l’ombre aux smartphones premium sur certains points.

Ecran AMOLED avec taux de rafraîchissement élevé, caméras performantes ou grosse autonomie, ils possèdent tous de sérieux arguments pour vous faire craquer. On vous propose de découvrir notre sélection septembre 2021 des 5 meilleurs smartphones testés et approuvés, à moins de 300€.

Il ne s’agit pas d’un classement chacun d’entre eux possède des caractéristiques qui peuvent répondre à différentes attentes.

realme 8 pro

Le realme 8 Pro est un smartphone équilibré plein de bonnes surprises mais aussi quelques déceptions. Il possède un bel écran AMOLED bien calibré même si on regrette que son taux de rafraîchissement ne dépasse pas les 60Hz.

Sans exploser les compteurs, son processeur Snapdragon 720G 4G se montre suffisamment puissant pour s’amuser avec de gros jeux 3D. Un upgrade aurait été le bienvenu.

De la même façon, sa batterie permet de jouer et de l’utiliser longtemps sans stress. Le gros point fort du realme 8 Pro est son capteur dernière génération 108MP et il en tire pleinement partie. Dommage qu’on ne puisse pas en dire autant des capteurs qui paraissent anecdotiques face à lui. Les modes Time-lapse et Tilt-shift apportent un vrai plus. Ils sont impressionnants et simples à utiliser.

Il se différencie également avec sa compatibilité avec la recharge rapide 50W. Un chargeur 65W est même livré dans la boite. Le realme 8 Pro n’est exempt de reproche.

On aurait aimé par exemple une mise à niveau plus poussée de ses caractéristiques mais la qualité de son capteur 108MP, sa fiche technique équilibrée et son prix font pencher la balance en sa faveur.

Le realme 8 Pro est commercialisé à 269,99€ avec une configuration 8/128Go. Cliquez sur ce lien pour acheter le realme 8 Pro

Notre test du realme 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le Redmi Note 10 Pro est un excellent cru qui fait honneur à la gamme Redmi Note. A moins de 300€, il fait passer la gamme à un autre niveau.

Ecran AMOLED 120Hz bien calibré, capteur photo de 108MP et autonomie de champion, il possède tous les arguments pour convaincre. Il est compatible avec la charge 33W. Il faut seulement patienter 1 heure pour recharger à 100% sa batterie de 5020mAh.

Cependant, tout n’est pas parfait. Il lui manque la 5G comme beaucoup de smartphones dans cette gamme de prix. Son processeur Snapdragon 732G permet de jouer à de gros jeux 3D mais un peu plus de puissance aurait été la bienvenue.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128Go est à 299€. Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le Redmi Note 10 Pro

Notre test complet du Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Poco X3 Pro

Le Poco X3 Pro reprend beaucoup d’éléments du Poco X3 NFC. Il accueille un processeur beaucoup plus puissant devenant ainsi un excellent smartphone pour le gaming à seulement 250€.

Doté d’un écran 120Hz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 860 et d’une batterie de 5160mAh qui lui offre une autonomie d’environ deux jours, le Poco X3 Pro est définitivement une bonne affaire si vous voulez profiter de tous les jeux sans vous ruiner.

La photo n’est pas son principal atout mais sa quadruple caméra de 48MP et la possibilité d’enregistrer des vidéos 4K le rendent encore plus polyvalent.

Le Poco X3 Pro 8/256Go est vendu à 239,99€. Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le Poco X3 Pro.

Notre test du Poco X3 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G vous donne accès à la 5G pour un prix défiant toute concurrence. Il est vendu à seulement 229€ mais ce n’est pas son seul point fort.

On retient en premier lieu son splendide design identique aux modèles plus chers de la gamme. Il embarque un grand écran LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz.

Sans être un cheval de course, son processeur accepte les gros jeux 3D et permet de jouer dans de bonnes conditions. Sa batterie de 5000mAh lui offre une autonomie de plus d’une journée.

Avec ce Redmi Note 10, Xiaomi cherche à démocratiser la 5G en proposant un smartphone à un prix accessible. Pour rester sous la barre des 230€, le constructeur fait quelques compromis notamment au niveau de la puissance ou encore de la recharge rapide qui n’est que de 18W.

Cela reste un smartphone avec lequel vous ne serez pas bloqués si vous voulez jouer ou prendre des photos de qualité. Si vous cherchez un appareil pour accéder à la 5G sans vous ruiner le Xiaomi Redmi Note 10 5G est une bonne alternative.

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G avec 4Go de RAM et 64Go de stockage est vendu à 229€. Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Notre test du Xiaomi Redmi Note 10 5G

Oppo A94 5G

Le prix de l’Oppo A94 5G dépasse un peu la barre des 300€. Il est vendu à 319€ mais ce petit supplément vous fait gagner la compatibilité avec la 5G ce qui n’est pas négligeable. L’Oppo A94 5G est un smartphone équilibré qui répond à toutes les attentes.

Il réussit même à se faire remarquer dans l’océan de smartphones milieu de gamme qui inondent le marché. En plus d’offrir l’accès à la 5G pour un prix raisonnable, il se distingue grâce à son écran Super AMOLED et ses excellentes aptitudes photo. Il nous a agréablement surpris de ce côté.

Grâce à son processeur MediaTek Dimensity 800U et ses 8Go de RAM, il fait tourner les gros jeux 3D sans problème.

L’Oppo A94 5G 8/128Go est vendu à 319€. Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter l’Oppo A94 5G.

Notre test complet du Oppo A94 5G