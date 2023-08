5 librairies à voir absolument à Lisbonne !

Pendant les vacances, vous allez peut-être vous rendre à Lisbonne, au Portugal. Si, comme à la rédaction, vous aimez les livres, ne manquez pas ces 5 librairies de la capitale.

Chacune dans son style, elles vous proposent un univers extraordinaire pour passer un moment, bouquiner et acheter le livre qui vous plaît.

En 2021, nous vous parlions de deux librairies découvertes au détour du voyage.

La librairie Bertrand

Elle se trouve au pied du Barrio Alto. Elle a ouvert ses portes en 1732. C’est la librairie la plus ancienne du monde. Pedro Faure arrive à Lisbonne en 1727 et ouvre un magasin d’images imprimées. En 1736, le magasin devient la librairie Faure. Aujourd’hui, la façade en azulejos est toujours là et la visite vaut le détour (les détails ici).

La Livraria Ler Devagar

Dans un tout autre genre, cette librairie se situe dans le quartier branché de LX Factory au bord du Tage (les détails ici). Des rayonnages à perte de vue et des milliers de bouquins dans toutes les langues, ça vous tente ?

En 2023, nous avons découvert trois autres librairies.

Livraria Ferin

Cette librairie est située au 72 rue Nova do Almada, dans le quartier Chiado. Créée en 1840, elle était au départ un cabinet de lecture.

Aujourd’hui, la librairie propose plus de 15 000 livres dans une ambiance antique absolument charmante. Vous remarquerez les nombreuses inscriptions en français un peu partout. Le lieu est superbe, livres d’occasion et livres neufs se côtoient.

La Livraria Sa Da Costa

Cette librairie est située au 100 rue Garrett. Créée en 1913 par un éditeur, elle vendait essentiellement des livres scolaires.

Aujourd’hui, le lieu est toujours magique. La librairie est originale et dans son jus. Elle croule sous les livres d’occasion et par ci par-là vous remarquerez de nombreuses antiquités que vous pouvez acheter. A mi-chemin entre la brocante et la librairie, la Livraria Sa Da Costa reste ouverte tard le soir !

Livraria-Bar Menina e Moça

Comme son nom l’indique, ce lieu est à la fois une librairie et un bar. Situé dans la Pink Road (rue Nova do Carvalho 40-42), cet espace est absolument génial !

Un cadre cosy, des bouquins partout vous dégustez un café ou quelque chose de plus fort. Les livres vendus sont uniquement en portugais. Et pour nourrir aussi bien le corps que l’esprit, on trouve au menu des « virgules » (planche de fromage et charcuterie) ou encore des « contos » (contes – des soupes délicieuses).

Nous espérons que ces Idées BOOX vous aideront à trouver votre librairie préférée à Lisbonne !