Amazon ferme la boutique Kindle en Chine

Amazon annonce la fermeture de sa librairie de livres numériques en Chine. La boutique Kindle était ouverte depuis 2013.

Le géant américain préfère se retirer du segment ebooks dans le pays sans donner plus d’explications.

Amazon va arrêter de délivrer des livres numériques aux lecteurs chinois à compter du 30 juin 2023. Passé ce délai, les possesseurs de Kindle ne pourront plus acheter et télécharger des livres numériques sur la boutique Kindle.



En revanche, les possesseurs de liseuses amazonienne pourront télécharger en local les ebooks achetés jusqu’au 30 juin 2024. Amazon a annoncé cette nouvelle sur Weibo.

La firme américaine continuera à assurer le SAV pour les appareils Kindle et acceptera les retours des appareils. Seuls les clients ayant acheté une liseuse après le 1er janvier 2022 sont concernés.

Amazon précise dans son communiqué que son engagement de développement avec la Chine reste toutefois inchangé.