Assises du livre numérique 2022 – Les inscriptions sont ouvertes

Les Assises du livre numérique 2022 auront lieu le 28 novembre. Ce rendez-vous gratuit sur inscription se tiendra au Novotel Paris, Quai de Grenelle.

Cette 23e édition sera l’occasion de retrouver les professionnels du livre et les personnes intéressées par les évolutions des métiers du livre.

Les Assises du livre numérique feront un focus important sur la prescription. Réseaux sociaux, plateformes d’échange, commentaires, blogs… Quelle place occupent les réseaux dans la prescription ? Comment évoluent les métiers dédiés à communiquer vers les prescripteurs ?

Louis Wiart, professeur à l’Université Libre de Bruxelles et auteur de « La Prescription littéraire en réseaux : enquête dans l’univers numérique » (Presses de l’Enssib, 2017), prononcera la conférence inaugurale.

Au programme une table ronde, des bonnes pratiques, des ateliers et des échanges entre les professionnels et les influenceurs.

Parmi les rendez-vous Élodie Ricquier Veybel, Responsable des Partenariats Contenus, TikTok France, parlera du phénomène Booktok

Elizabeth Sutton, co-fondatrice de IDBOOX.com animera une table ronde ayant pour thème : « Parler et faire parler des livres : des métiers en mouvement. ». Avec : Valérie Donadoni, Directrice de l’Agence georges&madeleine. Aurélie Denoize, Directrice marketing groupe Editis. Pascale Iltis, Responsable presse et communication, La Découverte. Guillaume Teisseire, co-fondateur de Babelio

L’après-midi sera consacrée à des ateliers avec divers sujets : Accessibilité : les textes alternatifs aux images.

-Les NFT dans l’édition, qu’est-ce que cela signifie ?

-Le numérique et le droit d’auteur

-Le webtoon : une nouvelle approche de la BD ?

Inscrivez-vous ici et découvrez le programme !