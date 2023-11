Autoédition – Amazon annonce la narration par IA pour les livres audio

Amazon annonce que KDP va proposer un service de narration aux auteurs indépendants pour les livres audio. Cette nouvelle fonction se base sur l’intelligence artificielle.

La plateforme d’autoédition Kindle Direct Publishing (KDP) va permettre aux auteurs autoédités de produire des versions audio de leurs livres.



Selon un porte-parole d’Amazon, actuellement, seuls 4% des titres auto-publiés via KDP sont aussi en audio. Ce nouveau service devrait faire grandir le catalogue des autoédités sur le segment livres audio.

De l’intelligence artificielle pour les livres audio autoédités

Dans le cadre de la nouvelle initiative, les auteurs peuvent choisir l’un de leurs livres numériques éligibles sur la plateforme KDP sur invitation. Ils ont la possibilité d’échantillonner des voix, prévisualiser l’œuvre et personnaliser le livre audio.



Après publication, les livres audio sont disponibles dans les 72 heures et distribués partout où les titres Audible sont vendus. Le prix minimum est de 3,99$, le maximum est de14,99$ et les auteurs recevront une redevance de 40%.



Tous les audio books créés par IA auront une mention spéciale. Ils seront clairement étiquetés et, comme pour tout livre audio, les clients pourront en écouter des extraits.



Cette nouvelle option de voix virtuelle complète le programme « Audiobook Creation Exchange » (ACX) existant sur la plateforme de livres audio d’Amazon.



Pour le moment, ce service est en version bêta. Amazon ne précise pas si tous les pays participent au programme, mais prévoit d’étendre cette fonctionnalité au fur et à mesure.

