Pourquoi Bitzee, le Tamagotchi du 21e siècle, est génial !

Bitzee est un jouet très particulier et tellement fun ! Si vous étiez enfant ou ado dans les années 90 – 2000, vous avez sûrement connu le Tamagotchi.

Ce petit jouet addictif donnait un objectif : nourrir, aimer et faire vivre la bestiole de peur qu’elle meurt !

Bitzee (conçu par Spin Master) va beaucoup plus loin et ce n’est pas pour rien qu’il a été élu meilleur jouet 2023 !

Nous y avons joué pendant plusieurs jours et on vous raconte notre expérience. (voir la vidéo en fin d’article)

Bitzee : sans onde, sans internet

Bitzee est une petite bêbête interactive qui habite dans un joli boitier violet. C’est un compagnon interactif 3D qui s’utilise sans écran, sans accès à Internet et donc sans onde. Dès qu’on ouvre sa niche, on découvre un astucieux système LED. Il donne l’impression de faire surgir un animal, comme si c’était un hologramme.



Dès l’ouverture de la boite, la bestiole commence à communiquer avec vous. Charge à vous de commencer à vous occuper d’elle!





Faire connaissance avec Bitzee

Pour commencer à jouer avec son animal, il faut quand même une petite séance de prise en main. D’ailleurs il y a un guide pour qu’on s’habitue à pratiquer les bons gestes.

Grâce à ces gestes, on apprend à toucher en vrai son Bitzee (oui, oui c’est possible), à le faire sauter, à le câliner, à lui donner à manger etc. Il ronfle, il rote, il pète, bref ces petits bestiaux sont très vivants et ils causent !

Pour bien le maitriser, il faut s’entrainer un moment et ensuite tout devient naturel.





Pas une bêbête mais 15 !

Là où Bitzee fait très fort c’est qu’on peut choisir entre 15 animaux : tortue, lapin, chat et même une licorne ! On peut donc se constituer un véritable zoo virtuel à condition de bien s’en servir !

L’objectif est de lui donner tout plein d’amour et de s’occuper de son bien-être. Plus on s’en occupe bien, plus il grandit. Il passe de bébé Bitzee, à Bitzee adulte, puis à Super Bitzee ! Plus il grandit plus des petits jeux se débloquent, et plus ils deviennent musclés. Et surtout, par rapport à son aïeul le Tamagotchi ce petit animal virtuel ne meurt jamais !

Pourquoi on aime Bitzee !

Mis à part la prise en main qui est un peu « compliquée » au départ, le jouet est juste incroyable. On ne joue pas avec un écran mais avec un animal en 3D. Hyper évolutif, interactif, mignon, Bitzee est vraiment un jouet surprenant qui sort des sentiers battus.

Il promet des heures d’amusement (attention à l’addiction quand même). Le jouet fonctionne avec des piles donc inutile de le recharger trop souvent.

Bitzee ce n'est pas un tamagotchi, ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas un doudou, c'est un peu tout cela à la fois et surtout c'est très drôle et pas trop cher ! Pour nous c'est le cadeau à glisser sous le sapin cette année pour les enfants de 5 ans jusqu'à 99 ans !

