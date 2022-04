Autoédition – Quand une bibliothèque fait tout pour accompagner les auteurs

Editer son livre seul, sans éditeur est une grande aventure. Il existe bien entendu des plateformes permettant aux nouveaux auteurs de faire connaitre leurs livres.

Des livres aussi donnent de précieuses informations pour publier sans faire d’erreur. Les bibliothèques ont aussi leur rôle à jouer.

Voici l’exemple du réseau de bibliothèques de Las Vegas (USA) qui propose un accompagnement très intéressant pour les auteurs indépendants.

Las Vegas County Library District a mis en place un dispositif à l’attention des écrivains. The Writers room (la salle des auteurs) les accueille de façon pertinente.



Pour cela, elle met à leur disposition PressBooks un panel d’outils gratuits pour les aider à publier un livre papier ou numérique. De plus, la bibliothèque organise des stages eux aussi gratuits pour donner des conseils. Elle y invite des éditeurs, des auteurs et d’autres personnalités de la littérature pour accompagner les auteurs.

Et ce n’est pas fini, avec Biblioboard et Library Journal, un prix du meilleur livre autoédité est lancé, Nevada Author Project récompense un auteur.



Enfin, et cette initiative est aussi particulièrement intéressante, Las Vegas County Library District propose aux usagers de ses bibliothèques et des établissements affiliés un portail composé uniquement d’ouvrages autoédités à emprunter. Cette License est non exclusive et laisse aux auteurs la possibilité de proposer leurs livres à la vente sur des plateformes.

Voici une initiative qui mériterait de faire des émules dans les bibliothèques du monde entier, qu’en pensez-vous ?

