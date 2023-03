Chine – Amazon ferme la boutique Kindle

Amazon va retirer Kindle Store de Chine. La multinationale avait cessé de vendre des liseuses de livres numériques Kindle au cours de l’été 2022.

Le 30 juin 2023 c’est la boutique Kindle et les applications de lecture qui seront supprimées.

Il sera donc impossible aux possesseurs de liseuses de la marque en Chine, d’acheter de nouveaux ebooks.



Kindle a été lancé dans le pays en 2013 et a été la première marque étrangère de liseuses à entrer sur le marché et à gagner du terrain. (Lire nos articles sur le sujet)



Selon Elaine Chang, présidente d’Amazon Chine, plus de 460 000 livres, dont 220 000 titres chinois et 240 000 titres anglais, sont disponibles sur Kindle Store. Amazon a déclaré aux médias d’État chinois que la Chine représentait 40 % des ventes mondiales de liseuses.



Seulement voilà, la présence des constructeurs locaux comme Xiaomi, Huawei et d’autres ne permet pas à Amazon d’évoluer comme elle l’entend. De plus, la Chine constate que les lecteurs plébiscitent de plus en plus le téléphone pour la lecture.

L’avenir des Kindle serait-il compromis à terme, ailleurs dans le monde?



Source Good e-reader