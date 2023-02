Comment ChatGPT peut rendre service aux amateurs de livres ?

Si vous n’avez pas encore entendu parler de ChatGPT c’est que vous vivez dans une autre galaxie !

Cette IA développée par OpenAI est capable de converser avec vous et proposer des contenus plutôt intéressants. (lire notre article ici)

ChatGPT c’est quoi ?

On ne rentrera pas dans les détails techniques. Pour faire simple, ChatGPT est un modèle de langage informatique open source.

Cette intelligence artificielle est un agent conversationnel capable de fournir du contenu de qualité similaire à celui produit par un humain. On peut discuter avec ChatGPT, lui poser des questions sur tous les sujets et l’iA répond. Si on n’est pas d’accord avec cette IA elle peut même reconnaitre ses erreurs ! C’est flippant pour certains, absolument révolutionnaire pour d’autres…

Comment ChatGPT peut être utile aux lecteurs passionnés de livre ?

Nous avons faits quelques tests et à certains moments nous avons été bluffés par son habilité à « parler de livres » à d’autres c’est la catastrophe (article à venir).



ChatGPT est à même de converser avec vous pour parler bouquin. Voici les 6 actions que vous pouvez tester.

Résumés de livres

l’IA fournit des résumés de livres. Elle donne aux lecteurs un aperçu rapide de l’histoire et des personnages principaux.

Analyse des protagonistes

ChatGPT peut aller encore plus loin en analysant les personnages d’un livre. En quelques secondes, l’outil donne un aperçu des psychologies de chaque personnage. Elle décrit leurs personnalités, et approfondit les relations entre les différents personnages.

Une analyse littéraire

Pour aller encore plus loin, ChatGPT peut se transformer en « commentaire de textes ». Elle aide les lecteurs à comprendre les thèmes, le style littéraire utilisé par l’auteur, les dispositifs littéraires etc.

ChatGPT remonte le temps

Agissant telle une mémoire, l’outil sait aussi replacer l’histoire du livre dans un contexte historique afin de mieux comprendre la période au cours de laquelle l’histoire se déroule et contextualise le propos.

Prescription de livres

L’iA fournit aussi des recommandations de livres en fonction des genres, auteurs ou thèmes préférés d’un lecteur.

Rédiger à votre place

Enfin, ChatGPT est capable d’aider les amateurs de livres qui rédigent des chroniques à organiser leurs articles.

On ne prendra pas position ici sur l’utilité, l’intérêt ou la dangerosité d’un outil tel que ChatGPT ou Bard, son concurrent développé par Google. Mais une chose est certaine, il va être urgent de se pencher et d’agir sur le droit d’auteur en la matière.

Gardez bien à l’esprit que ce robot conversationnel va pomper les contenus publiés par des humains et les propose à sa sauce. En attendant vous pouvez tenter l’expérience ici

Intéressés par les iA ? Consultez notre rubrique ici