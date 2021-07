Covid-19 – Le rapport de l’UNESCO sur l’éducation dans le monde pendant la pandémie - IDBOOX

Un rapport de l’UNESCO en collaboration avec l’UNICEF et L’OCDE met en lumière les différentes actions menées par les pays pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, dans le domaine de l’éducation.



142 pays ont répondu à l’Enquête qui couvre la période de février à mai 2021.

Premier constat, un pays sur trois n’a pris aucune mesure pour aider les élèves et étudiants à rattraper le retard suite à la fermeture des écoles.



Et seul un tiers des pays prennent des mesures pour mesurer les pertes d’apprentissage concernant le niveau primaire ou secondaire pour les pays avec un haut revenu. Et, moins d’un tiers des pays avec un revenu faible ont indiqué le retour des enfants à l’école.

Les chiffres à connaitre sur l’éducation dans le monde pendant la pandémie

79 jours, c’est le nombre moyen de jours pour la fermeture des classes dans le monde en 2020.



40 % des pays ont prolongé l’année scolaire pour rattraper un peu le retard. Certains pays ont donné la priorité à des matières spécifiques du programme (environ 40%).

Cependant, plus de la moitié des pays ont indiqué qu’aucun ajustement n’a été ou ne sera effectué.

Si les normes sanitaires ont été globalement ajustées pour les examens, il faut savoir que 28 % des pays ont annulé les examens pour le premier cycle du secondaire et 18 % des pays l’ont fait pour le deuxième cycle du secondaire.

L’enseignement à distance s’est effectué principalement par la radio et la TV dans les pays en voie de développement. Alors que les pays plus riches ont mis en place des plateformes éducatives.

Cependant, l’UNESCO note que plus d’un tiers des pays à revenu faible et intermédiaire ont indiqué que moins de la moitié des élèves du primaire étaient touchés par ces actions.



Enfin, la nouvelle qui rassure un peu. Plus de 60 % des pays prévoient d’augmenter leur budget de l’éducation par rapport à 2020. L’étude complète est à découvrir ici