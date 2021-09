Deepzen une intelligence artificielle étonnante pour lire des livres audio - IDBOOX

Le livre audio est promis à un bel avenir. Les éditeurs sont de plus en plus en plus nombreux à proposer ce format de lecture. Toutefois, la fabrication des livres audio reste assez onéreuse.



Deepzen a développé une intelligence artificielle assez poussée qui se propose de lire des livres pour un coût mineur.

Deepzen s’appuie sur des voix humaines

Les voix DeepZen sont créées à partir de voix de comédiens et de narrateurs. La société capture tous les éléments de la voix humaine, tels que le rythme et l’intonation, ainsi qu’un large éventail d’émotions qui produisent des schémas de parole réalistes. Une fois « capturées» les voix sont retravaillées pour s’adapter à différents besoins de lecture. Essayez ici

5 voix pour lire des livres audio

La société a développé 5 voix, ils vont jusqu’à leur donner des prénoms : Alice, William, Todd…

Chaque voix est déclinée en plusieurs modes de lecture : Fiction, Non fiction, voix-off.

L’écoute peut se faire ici et c’est assez étonnant comme résultat !

Les éditeurs invités à tester

Bien que Deepzen ne propose pour le moment que des voix en anglais, la société compte bien s’implanter dans le monde de l’édition. En effet, la compagnie vient de signer un partenariat avec Ingram. Ingram est assez puissant dans le monde du livre et dispose aussi d’une filiale dédiée à l’autoédition, Lightning Source.



Les éditeurs et les auteurs voulant tester la mise en voix de leurs livres, doivent suivre un process assez simple : créer un compte, signaler le nombre de mots du livre, sélectionner une voix dans la bibliothèque et c’est tout. Reste à contrôler si la restitution de la lecture est conforme aux attentes.



Deepzen n’annonce pas de prix, il serait intéressant de savoir combien ça coûte, nous tentons de nous renseigner.

