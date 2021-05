Education - Un site de livres numériques et audio gratuits dédié à la Polynésie - IDBOOX

Ebooks Education est une toute nouvelle plateforme dédiée aux enfants de 0 à 16 ans. Sa particularité est de proposer des ebooks, des livres audio et plus encore dédiés à la Polynésie française.

Tous les contenus présents sur Ebooks Education sont des livres locaux.

La Bibliothèque numérique de l’Éducation en Polynésie française est mise à disposition par la Direction générale de l’éducation et des enseignements.

Que trouver sur Ebooks Education ?

Tous les contenus sont gratuits. Le site est fluide et bien pensé. Parmi les lectures on trouve par exemple, une section réservée aux légendes polynésiennes, une autre consacrée aux albums jeunesse. Différentes langues sont également au menu dont le tahitien.



Il y a plusieurs modes de lectures : la lecture de livres numériques, l’écoute de livres audio et la lecture de livres en vidéo.

Une section est réservée aux enseignants avec des manuels scolaires.

La plateforme est accessible sur ordinateur, tablette et smartphone. On peut lire et écouter en streaming ou alors télécharger les livres de son choix.



Ce projet est une belle réussite ! Nous encourageons les jeunes d’Outre-Mer et d’ailleurs et leurs parents à rendre visite à ebooks Education

‘IA ORA NA, KURA ORA, KAÒHA NUI… BIENVENUE ! c’est ici

