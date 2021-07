Egalité filles-garçons un livret gratuit à télécharger - Les enfants s’adressent au Président - IDBOOX

L’égalité des sexes est un sujet d’actualité et si important pour les futures générations.

A l’occasion du Forum Génération Égalité organisé par l’ONU, les éditions Bayard et Milan ont édité un livret gratuit à l’attention des enfants.

L’objectif est de sensibiliser les enfants à l’égalité des sexes et les inviter à se mobiliser.



Les éditeurs ont remis aux enfants abonnés à leurs titres des milliers de cartes postales. Plus de 2000 ont été envoyées au Président de la République en faveur de l’égalité. Une sélection de messages lui a été remis le 30 juin à l’occasion de la séquence dédiée à l’éducation pendant le Forum.

Tous ensemble pour l’égalité filles-garçons le livret pour toutes et tous

Ce livret à télécharger gratuitement, a été conçu suite à une consultation auprès des enfants. Il fait le point sur les préjugés et brise les stéréotypes. Il donne aussi des clefs aux juniors de 5 à 13 ans pour mieux comprendre et lutter contre les inégalités.



Au travers de courtes BD, les enfants font le tour du problème et surtout brisent les idées reçues. Didactique et ludique, ce livret est à faire entrer dans les écoles, les bibliothèques et les foyers ! Pour le télécharger, Cliquez ici