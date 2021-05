Gleeph – Le réseau social pour les fans de tous les livres - IDBOOX

On connaissait Goodreads du géant Amazon. Maintenant il y a Gleeph, un réseau social français pour les fans de lecture.



Gleeph est un concept intéressant. Il entend créer le lien entre les lecteurs, sa devise : « L’écrit nous lie ».

11 000 0000 de livres pour discuter et faire ses recommandations

Gleeph c’est aujourd’hui plus de 310 000 utilisateurs. Pour participer à ce réseau social c’est simple d’accès et gratuit. Déjà, 11 000 0000 de livres y sont référencés.



Vous scannez via l’application les codes-barres de vos livres pour créer votre bibliothèque. Ceci étant fait, baladez-vous dans l’appli (iOS ou Android). Celle-ci vous permet de faire de multiples choses. Discuter avec les Gleepheurs, déposer vos avis sur vos livres lus, créer des listes d’envies…



De plus, Gleeph dispose d’une Intelligence Artificielle Recommandation de Lecture. Celle-ci permet de recevoir chaque jour 13 recommandations de lecture en fonction de ses centres d’intérêts livresques.

Les librairies impliquées

Le cercle vertueux de ce réseau social ne serait pas complet si les librairies n’étaient pas présentes. Plus d’un millier d’enseignes indépendantes sont connectées au réseau. Cela permet aux fans de lecture de trouver rapidement un livre recherché à travers toute la France.



Face à ce succès, Gleeph part à la conquête d’autres pays. L’appli est déjà disponible en espagnol et en anglais. Alors ? Prêts à devenir un Gleepheur ?

