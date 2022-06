Google Play – Vous ne pouvez plus acheter vos livres Kindle et Audible dans l’appli

Si vous avez l’habitude d’acheter vos livres numériques dans l’appli Kindle ou vos livres audio Audible via l’application téléchargée sur Google Play, vous ne pouvez plus le faire depuis le 1er juin.

Amazon a récemment annoncé qu’il n’autoriserait plus les gens à acheter des livres audio avec l’application Audible et des livres numériques avec l’application Kindle à partir des applications disponibles sur Google Play.

Pourquoi on ne peut plus acheter dans l’appli Kindle ou Audible pour Android ?

Google met en place une politique selon laquelle toutes les transactions intégrées à une application (achats in-app) doivent être gérées via son système de facturation.

Auparavant, les entreprises disposaient de leurs propres systèmes de facturation. Avec ce nouveau système, Google prélève 30% au passage sur chaque transaction. Bien entendu Amazon n’est pas d’accord. Néanmoins inutile de jeter vos apps à la poubelle, vous pouvez continuer à lire sur vos apps Android.

Comment continuer à utiliser l’application Kindle ou Audible sur Audible ?

Si vous souhaitez toujours acheter des livres Kindle ou des titres Audible sur Android, il existe un moyen de le faire, que vous utilisiez un smartphone, une tablette, une liseuse ou un ordinateur.



Vous continuez à lire des livres et des extraits dans votre bibliothèque et naviguer dans l’application comme avant.

Mais pour acheter du contenu ou souscrire à l’Abonnement Kindle, vous devez vous rendre sur Amazon ici. Procédez à l’achat de vos livres, puis synchronisez l’application.

Autre solution, à partir de l’application Kindle Android ou Audible, vous ajoutez vos ebooks ou vos livres audio à votre liste de favoris. Retrouvez votre liste d’envies sur Amazon et procédez au paiement.

Note de la rédaction. Cette info est décorrélée de notre article précédent qui concerne les anciens modèles de liseuses Kindle lire ici