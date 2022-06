14 expositions à voir à Paris au mois de juin 2022

Le mois de Juin c’est le mois des expos ! Voici notre sélection d’expositions à voir à Paris.

Pour petits et grands, découvrez un florilège d’expos vues et approuvées par la rédaction ! Textes, images, vidéos on vous dit tout et espérons que vous aurez envie de profiter de quelques moments culturels.

Simon Hantaï Simon Hantaï

Jusqu’au 29 août – Ne manquez pas la rétrospective inédite dédiée à Simon Hantaï. Plus de 130 œuvres de l’artiste sont présentées au public dont beaucoup jamais exposées (Fondation Vuitton).

Monnaies et Merveilles Monnaies et Merveilles

Jusqu’au 25 septembre. Monnaies et Merveilles est la nouvelle exposition de La Monnaie de Paris.

Présentée dans les salons historiques du fabuleux édifice, Monnaies et Merveilles est un voyage à travers les âges, ses populations et ses monnaies. C’est passionnant !

La couleur en fugue La couleur en fugue

Jusqu’au 29 août. La couleur en fugue est une exposition atypique et tout à fait sidérante. La Fondation Louis Vuitton donne la parole à 5 artistes. Avec eux, la couleur s’extirpe des toiles.

Steve MacCurry

L’exposition Steve McCurry est prolongée jusqu’au 31 juillet au Musée Maillol. Le photographe mondialement connu y présente 150 photographies imprimées en grand format, plusieurs sont inédites.

Pop Air Pop Air

Jusqu’au 21 août – Pop Air c’est une exposition atypique, riche, interactive et originale qui laisse la place à l’imagination.

Rendez-vous à la Grande Halle de La Villette pour une expérience gonflable et pas gonflante.

Aristide Maillol – La quête de l’harmonie Aristide Maillol – La quête de l’harmonie

Jusqu’au 21 août – Aristide Maillol (1861-1944) est essentiellement connu pour ses sculptures représentant des femmes aux formes généreuses. Mais l’artiste a créé beaucoup plus.

L’exposition Aristide Maillol – La quête de l’harmonie est présentée au Musée d’Orsay.

Incursions sauvages Incursions sauvages

Jusqu’au 11 septembre – Le Musée de la Chasse et de la Nature (Paris) donne carte blanche à 7 street artistes.

Bordalo II, Andrea Ravo Mattoni, Scaf, War ! Ruben Carrasco, Nadège Dauvergne, Jussi TwoSeven conversent avec le bestiaire permanent des collections du musée.

Gaudí Gaudí

Jusqu’au 17 juillet – Gaudi est au musée d’Orsay ! Si vous avez été à Barcelone, vous avez sans doute croisé un édifice signé Gaudi.

Cet architecte visionnaire, a su transcender l’art de construire. Il a conçu un univers unique reconnaissable entre tous.

Roni Horn et Felix Gonzalez-Torres Roni Horn et Felix Gonzalez-Torres

Jusqu’au 26 septembre – La Bourse de Commerce – Pinault Collection consacre une exposition inédite en France à Roni Horn et Felix Gonzalez-Torres. Douze œuvres composent l’exposition

Le décor impressionniste, Aux sources des Nymphéas Le décor impressionniste, Aux sources des Nymphéas

Jusqu’au 11 juillet – “Le décor impressionniste, Aux sources des Nymphéas” au Musée de l’Orangerie lève le voile sur une facette peu connue des impressionnistes.

Pharaon des Deux Terres – L’épopée africaine des Rois de Napata Pharaon des Deux Terres – L’épopée africaine des Rois de Napata

Jusqu’au 25 juillet – Pharaon des Deux Terres – L’épopée africaine des Rois de Napata est la toute nouvelle exposition du musée de Louvre.

Pour ce moment dédié à l’Antiquité, le visiteur plonge dans un pan méconnu de l’histoire des pharaons

Réouverture du musée de Cluny Réouverture du musée de Cluny

Le musée de Cluny a réouvert le 12 mai. Après 20 mois de fermeture le musée dédié au Moyen Âge s’est refait une beauté.

A la rencontre du Petit prince A la rencontre du Petit prince

Jusqu’au 26 juin. Le Musée des Arts Décoratifs de Paris consacre une exposition inédite au Petit Prince. Le Petit Prince a fait le tour du monde. Le livre d’Antoine de Saint-Exupéry est un bestseller planétaire.

Charles Ray Charles Ray

Jusqu’au 20 juin à Pompidou et jusqu’au 6 juin à la BdeC. C’est la première fois que Charles Ray expose à Paris. C’est aussi la première fois que la Bourse de Commerce et le Centre Pompidou proposent une exposition chorale.

