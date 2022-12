Harry Potter – Plus d’un milliard d’heures d’écoute en livre audio

Audible et Pottermore Publishing annoncent que les Potterheads ont écouté pendant plus d’un milliard d’heures les livres audio Harry Potter disponibles sur la plateforme d’Amazon.

Ce chiffre basé sur 7 années, a été atteint alors que Pottermore célèbre les 10 ans de son édition numérique. Il démontre, une fois de plus, que les aventures Harry Potter font partie du quotidien de millions de personnes à travers monde.

A titre de comparaison, en un milliard d’heures il est possible de :

– Faire le voyage en train depuis King’s Cross jusqu’à Édimbourg 222 millions de fois.

– Écoutez les livres 1 à 7 de Harry Potter 8 547 009 fois.

– Parcourir l’intégralité de l’école de sorcellerie Poudlard plus de 14 000 fois !

« La popularité éternelle et l’appétit insatiable pour les livres audio Harry Potter sur Audible sont à la fois stupéfiants et pas du tout surprenants. Ces histoires inégalées et appréciées transportent les auditeurs grâce à la magie de l’audio aussi puissante qu’immersive. Nous sommes honorés de pouvoir faire découvrir Harry Potter aux auditeurs du monde entier grâce à notre collaboration avec Pottermore » explique Diana Dapito, Head of Consumer Content chez Audible.

« Nous sommes toujours étonnés et ravis de constater que des auditeurs ont fait une place dans leur quotidien à ces histoires audio. Nous sommes reconnaissants à Audible de s’être emparé de ces enregistrements emblématiques pour les rendre accessibles, et nous nous joignons à eux pour célébrer ce volume d’écoute extraordinaire et sans précédent » Jennie McCann, Managing Director chez Pottermore Publishing.

Lire d’autres articles sur Harry Potter ici