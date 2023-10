Intelligence artificielle et livre – De Marque rachète Geo Comix

De Marque annonce le rachat de Geo Comix. La société canadienne dédiée aux livres numériques et audio investit donc dans l’intelligence artificielle.

Pour rappel, Geo Comix est une intelligence artificielle qui se met au service des éditeurs, des traducteurs, des lettreurs spécialisés dans la traduction de BD, Comics, webtoons ou de manga. (lire notre article).



L’acquisition de la société française contribuera non seulement à faciliter le travail des éditeurs dans la production de livres numériques, mais également, à terme, à permettre à ceux-ci d’atteindre les plus hauts standards d’accessibilité à la lecture, notamment de livres graphiques.



Autrement dit, De Marque et son Lab vont se concentrer sur le développement d’une technologie pour rendre les livres numériques plus accessibles aux personnes handicapées.



Dans un communiqué, la société explique : « Nous sommes très heureux d’ajouter toute l’équipe de Geo Comix à la grande famille De Marque, et celle-ci confirme notre volonté de renforcer nos équipes en recherche et développement, notamment autour de l’IA associée au livre et de son usage vers une accessibilité universelle à la lecture », a commenté Marc Boutet, le président.



De Marque a une palette importante d’outils et de services autour du livre on citera par exemple l’appli Aldiko, ou encore la librairie Feedbooks.

