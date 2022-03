Japon - Le marché du manga papier et numérique 2021 – Chiffres clés - IDBOOX

La National Publishing Association et l’Institute of Publishing Science ont dévoilé les chiffres du marché du manga au Japon.

En 2021, la valeur totale du marché atteint 675 milliards de Yens (5,2 milliards d’euros). Ce chiffre est en augmentation de 10,3% par rapport à 2020.

La part de la bande dessinée (manga) dans l’ensemble du marché de l’édition papier et numérique dépasse les 40%.



Le manga papier seul atteint les 208,7 milliards de yens (en hausse de 0,4 % vs 2020).

Le manga numérique affiche une augmentation de 20,3% à 411,4 milliards de yens.

Ces chiffres sont les plus probants car ils se basent sur les estimations du montant payé par les lecteurs. Ces données incluent les abonnements aux plateformes.

Par contre, la vente de magazines dédiés aux manga est en baisse. Ils ont rapporté 55,8 milliards de yens (en baisse de 11,0 %vs 2020). En conséquence, si on agrège les 2, le marché total du manga papier a légèrement diminué à 264,5 milliards de yens (en baisse de 2,3 % en glissement annuel).

En France, le manga et la BD ont réalisé une année historique. Les chiffres donnent le tournis, plus de 85 millions d’exemplaires BD ont été vendus. C’est une hausse de +60%. Et, plus d’une BD sur 2 achetée est un manga. Lire les chiffres complets ici

