Huawei MateBook E – Un PC Windows 11 puissant de la forme d’une tablette - IDBOOX

Huawei a présenté plusieurs PC innovants sous Windows 11 au MWC 2022 dont le Huawei MateBook E, un PC hybride entre laptop et tablette. Nous avons pu les découvrir sur place !

Huawei a profité du MWC 2022 pour confirmer son virage vers les PC. Contrairement à Android, la compagnie chinoise n’a aucune restriction pour utiliser Windows 11. Pourquoi s’en priver ?

Avec un marché de smartphones qui peine à se renouveler, les PC sont vus comme une opportunité pour se développer. Huawei l’a bien compris et met tout en œuvre pour renforcer sa présence sur ce segment.

Huawei MateBook E – Un ordinateur entre le PC portable et la tablette

La compagnie adopte la même technique que pour ses smartphones en proposant des produits performants et innovants. Huawei présentait plusieurs modèles très intéressants au salon MWC 2022 comme la MateStation X, la MatePad Paper que nous vous présenterons dans un autre article ou encore le MateBook E.

Nous allons nous concentrer sur ce dernier.

Le MateBook E est un ordinateur hybride qui s’inspire de la Surface Pro 8. C’est un PC portable à part entière sous la forme d’une tablette.

Huawei expérimente pour la première fois ce format de PC orienté productivité et mobilité. Fin et léger, il n’est pas plus imposant qu’une tablette. Avec ses 7,9 mm d’épaisseur et ses 709 g, on le manipule très facilement.

C’est le premier appareil Huawei de ce genre avec un écran OLED tactile. La dalle mesure 12,6 pouces (2560 x 1600 pixels) et elle atteint un niveau de luminosité de 600 nits.

Un PC petit mais costaud

Il ne faut pas se fier à son apparence. Le MateBook E possède tous les attributs d’un ordinateur. Il tourne sous Windows 11 et il est propulsé par un processeur Intel Core i3, i5 ou i7 de 11ème génération. On trouve à ses côtés 8 ou 16Go de RAM et 256 ou 512Go de stockage.

Pour faciliter les appels vidéo, Huawei a intégré dans le MateBook E une caméra avant de 8MP, 4 micros et 4 haut-parleurs. Celle à l’arrière est de 13MP.

Vous pouvez aussi compter sur un lecteur d’empreintes pour protéger vos données. Autre atout majeur, sa batterie accepte la recharge rapide 65W.

Le MateBook E est livré avec un stylet de deuxième génération avec 4096 niveaux de pression. Il se fixe magnétiquement sur l’écran et se recharge sans fil.

Pour affirmer un peu plus son appartenance à l’univers du PC, Huawei a eu l’idée de lui adjoindre un clavier détachable rigide. Cette particularité permet de soulever le MateBook E comme un portable classique et elle lui offre en plus un meilleur confort de frappe.

Le Huawei MateBook E avec un processeur Intel Core i3, 8Go de RAM et 128Go de stockage est à 649€. La configuration Core i5, 8/256Go monte à 999€ et 1199€ avec 16/512Go. Le modèle le plus haut de gamme avec un Core i7 est annoncé au prix de 1399€.