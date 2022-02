La France lit – 15mn de lecture simultanée en France le 10 mars - IDBOOX

En cette année de grande cause nationale pour le livre et la lecture, le CNL et ses partenaires lancent La France lit.

Cet évènement s’adresse à tous les français. Rendez-vous le 10 mars à 10h pour que chacun lise quelques pages du livre de son choix.



Dans la rue, à la maison, au travail, à l’école, un livre papier, audio ou numérique, on s’arrête et on lit pendant un quart d’heure.



L’objectif de cet événement est d’inviter chacun à retrouver le goût de la lecture en s’offrant, comme ce qui se pratique dans les écoles, 15mn de lecture, explique le Centre National du Livre.



Les professionnels sont invités à faire du buzz autour de #10marsjelis. Pour cela, du matériel pédagogique est à disposition des structures qui veulent participer activement à l’évènement.



Un guide pratique, une vidéo pour préparer son « quart d’heure de lecture » et un formulaire pour se faire connaitre sont disponibles ici

Au début de l’année, l’institution avait lancé une campagne de communication autour du livre et de la lecture, avec Je lis comme je veux (lire notre article ici).