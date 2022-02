Google annonce des résultats records pour 2021 - IDBOOX

Google a publié ses résultats financiers pour l’année 2021. Le chiffre d’affaire et les bénéfices d’Alphabet se sont envolés.

La maison mère de Google, autrement dit Alphabet, a communiqué ses résultats pour l’année 2021 et le quatrième trimestre de cette même année. Google a battu des records.

Sur l’ensemble de l’année, Alphabet a engrangé 257,6 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 41% comparé aux 182,5 milliards annoncés en 2020. Les profits du géant américain suivent la même courbe.

Google et toutes les antennes d’Alphabet ont réalisé 78 714 milliards de bénéfice. Alphabet à presque doublé ses profits par rapport aux 41 milliards enregistrés en 2020. Sa marge opérationnelle est de 31%.

Google enregistre un quatrième trimestre 2021 exceptionnel

Le géant du web souligne ses très bonnes performances au quatrième trimestre 2021. Elle a publié un chiffre d’affaires 75 325 milliards. Cela représente une hausse de 32% comparé au 56 898 milliards à la même période en 2020.

Pour cette même période, ses profits s’élèvent à 21 885 milliards soit une hausse de 32%.

Google a bénéficié de l’embellie suite à la fin des confinements. Google attribue ses bons résultats à ses investissements dans l’IA qui cible de mieux en mieux les utilisateurs en leur apportant les réponses souhaitées.

Sundar Pichai souligne également le retour massif des annonceurs en Q4 et une forte activité en ligne des consommateurs.

Le dirigeant a évoqué les Pixel 6. Les ventes de Pixel au quatrième trimestre 2021 ont battu un record et ce, malgré les problèmes de livraison et de pénurie de composants. Il est resté vague et n’a pas donné plus de précision sur les chiffres de vente exactes.