Le Muséum national d'Histoire naturelle propose une collection de livres pour enfants - IDBOOX

Le Muséum national d’Histoire naturelle édite à partir du 9 septembre, une collection de livres pour la jeunesse.

« Contes du Muséum » dont nous découvrirons les premiers titres prochainement, sont écrits par de belles plumes de la littérature française.

L’objectif de cette collection est de sensibiliser les enfants à la cause naturaliste. Les récits imaginent la rencontre et le dialogue entre les humains et les autres êtres vivants qui peuplent les univers du Muséum.

Chaque livre est également accompagné par un texte rédigé par un scientifique du Muséum afin de présenter l’espèce évoquée.

Pour le lancement de Contes du Muséum, voici les trois livres proposés : Macalou de Karine Tuil, illustré par Lucile Piketty.

Charlie et le Champignon de Julieta Cánepa et Pierre Ducrozet, illustré par Amélie Patin.

Marcel le Petit Rhinolophe, d’Erik Orsenna et illustré par Brice Postma Uzel. En attendant la collection, il y a bestioles, une série de podcasts parfaite pour les vacances.

Et ne manquez pas en ce moment l’exposition Revivre lire notre article ici