Le top des meilleurs manga au Japon début 2022

Quels sont les meilleurs manga selon les japonais en 2022 ? Le top 50 des manga les plus vendus au Japon sur les premiers mois de l’année 2022 a été dévoilé.

Oricon a publié son classement des meilleurs manga pour la première partie de l’année 2022. Ce top 50 est établi en fonction du volume des ventes et par numéro. Le chiffre après chaque volume correspond au nombre d’unités vendues depuis le début de l’année dans l’archipel.

Le top 6 reflète l’actualité des sorties. Jujutsu Kaisen et One Piece occupent les quatre premières places.

Sans surprise le premier du top 50 est le volume numéro 18 de Jujutsu Kaisen. Il s’est écoulé dans le pays plus de 2 millions de manga. One Piece 101 arrive juste derrière avec presque 1,8 million de copies. Jujutsu Kaisen revient et s’empare de la troisième place avec le tome 19 et 1,6 million d’unités.

Le volume 102 de One Piece prend la quatrième place avec le numéro 102 et 1,6 million de ventes.

On trouve sur la cinquième marche du podium SpyXFamily numéro 9 avec 2,2 million d’unités. Il est suivi de près par le tome 25 de Tokyo Revengers et 1,1 millions de ventes.

Passé la dixième place, on s’aperçoit que le volume des ventes diminue rapidement mais il est tout de même de nature à faire rêver n’importe quel éditeur français.

Le top 50 des manga les plus vendus Japon au premier semestre 2022

01. Jujutsu Kaisen 18 – 2.011.232

02. ONE PIECE 101 – 1.793.360

03. Jujutsu Kaisen 19 – 1.608.811

04. ONE PIECE 102 – 1.605.641

05. SPYxFAMILY 9 – 1.232.036

06. Tokyo Revengers 25 – 1.126.893

07. Tokyo Revengers 26 – 997.857

08. Tokyo Revengers 27 – 835.721

09. My Hero Academia 33 – 790.901

10. Kaiju No. 8 5 – 784.760

11. SPYxFAMILY 8 – 704.735

12. Kingdom 4 – 653.813

13. Kaiju No. 8 6 – 653.020

14. Jujutsu Kaisen 17 – 643.507

15. My Hero Academia 34 – 579.579

16. Do Not Say Mystery 10 – 545.481

17. That Time I Got Reincarnated as a Slime 19 – 523.447

18. World Trigger 24 – 485.488

19. That Time I Got Reincarnated as a Slime 20 – 481.037

20. Jujutsu Kaisen 0 – 463.806

21. SPYxFAMILY 7 – 438.439

22. SPYxFAMILY 4 – 434.969

23. Detective Conan 101 – 426.010

24. SPYxFAMILY 5 – 425.244

25. SPYxFAMILY 6 – 421.439

26. One-Punch Man 24 – 418.653

27. Takopi’s Original Sin 1 – 409.147

28. The Apothecary Diaries 9 – 408.887

29. Jujutsu Kaisen 16 – 381.654

30. Record of Ragnarok 13 – 369.457

31. Kingdom 63 – 366.170

32. Takopi’s Original Sin 2 – 360.557

33. SPYxFAMILY 1 – 340.950

34. SPYxFAMILY 2 – 333.176

35. SPYxFAMILY 3 – 327.506

36. Jujutsu Kaisen 9 – 325.707

37. Record of Ragnarok 14 – 322.864

38. Frieren: Beyond Journey’s End 7 – 322.600

39. Jujutsu Kaisen 15 – 322.591

40. Jujutsu Kaisen 10 – 317.457

41. Jujutsu Kaisen 14 – 317.134

42. Jujutsu Kaisen 8 – 316.579

43. Jujutsu Kaisen 11 – 315.536

44. Jujutsu Kaisen 12 – 315.262

45. Jujutsu Kaisen 13 – 314.090

46. Uma Musume: Cinderella Gray 5 – 311.181

47. My Dress-up Darling 9 – 303.226

48. One-Punch Man 25 – 297.864

49. Kaguya-sama: Love is War 24 – 291.501

50. Golden Kamuy 28 – 290.741