Le top des meilleurs manga selon les japonais en 2021 - IDBOOX

Vous aimez les manga comme de plus en plus de français découvrez le top des meilleurs manga en 2021 selon les japonais.

Les fans de manga sont de plus en plus nombreux en France. 47 millions d’exemplaires ont été vendus dans l’Hexagone en 2021. On n’atteint pas encore les chiffres fous du Japon mais c’est une progression spectaculaire.

Le Top des ventes français et japonais sont très éloignés. Selon GFK, le manga le plus vendu en France en 2021 était le 1er tome de Naruto. Jujutsu Kaisen a déferlé sur le Japon avec 30 917 746 exemplaires vendus. Il a chamboulé le top avec Tokyo Revengers qui a eu le droit à son adaptation en série animée.

On vous propose découvrir le top complet des meilleurs manga selon les japonais en 2021 (Le classement est réalisé par Hon Hikidashi). Une grande partie est déjà disponible en France mais il y a encore de belles découvertes à faire.

Les Shonen dominent largement le classement comme dans notre pays. Les Seinen et Shojo se font une place timide dans le top.

Ce top des meilleurs manga japonais comporte 35 titres. Il est calculé sur le total des ventes de l’œuvre complète entre novembre 2020 et novembre 2021. Les spin-off et les suites sont considérés comme des œuvres distinctes.

Le top des meilleurs manga

1- Jujutsu Kaisen

2- Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba

3- Tokyo Revengers

4- My Hero Academia

5- L’Attaque des Titans

6- One Piece

7- Chainsaw Man

8- SpyxFamily

9- Kingdom

10- HaiKyu!!

11- The Promised Neverland

12- Kaiju No 8

13- Dr. Stone

14- Moi, quand je me réincarne en Slime

15- Valkyrie Apocalypse

16- Blue Lock

17- Demon Slayer Spin-Off (Kimetsu no Yaiba Gaiden)

18- World Trigger

19- Don’t Call it Mystery

20- Sousou no Frieren

21- Fire Force

22- Honey Lemon Soda

23- Kemono Incidents

24- Iruma à l’école des démons

25- Détective Conan

26- Kaguya-sama: Love is War

27- The Quintessential Quintuplets

28- Golden Kamui

29- Toilet-Bound Hanako-kun

30- Mashle

31- Rent-A-Girlfriend

32- Black Clover

33- Dragon Quest : La Quête de Daï

34- Blue Period

35- Les carnets de l’apothicaire