Le Top 10 des meilleurs Manga au Japon en 2021 - IDBOOX

Quel est le top des mangas les plus vendus au Japon en 2021 ? Découvrez le nouveau classement des meilleurs manga en 2021.

Le top 10 des mangas les plus vendus au Japon a évolué en 2021. L’Attaque des Titans, My Hero Academia et One Piece résistent mais ne sont plus au sommet. On commence par le top 10 des séries les plus vendues au Japon entre fin novembre 2020 et fin novembre 2021 (chiffres Oricon).

Les manga les plus vendus au Japon en 2021

La série numéro 1 au Japon en 2021 est Jujutsu Kaisen avec 30 917 746 exemplaires vendus. Ca donne le vertige.

Arrive ensuite Demon Slayer qui la talonne avec 29 511 021 copies. Tokyo Revengers prend la troisième place avec 24 981 486 exemplaires écoulés.

L’Attaque des Titans et My Hero Academia arrivent en 4ème et 5ème places mais les quantités sont beaucoup moins importantes. On est sur 7 332 398 et 7 020 361 exemplaires.

Il faut préciser que Jujutsu Kaisen, Demon Slayer et Tokyo Revengers sont des séries toujours en production.

1- Jujutsu Kaisen – 30 917 746

2- Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – 29 511 021

3- Tokyo Revengers – 24 981 486

4- Attack on Titan – 7 332 398

5- My Hero Academia – 7 020 361

6- One Piece – 7 002 583

7- Chainsaw Man – 5 212 578

8- SpyxFamily – 4 973 402

9- Kingdom – 4 672 612

10- HaiKyu!! – 4 345 443

Le Top 10 des meilleurs manga au Japon par volume

Concentrons-nous maintenant sur le top 10 des mangas les plus vendus mais par volume. Le classement est légèrement modifié. On voit que One Piece n’a pas dit son dernier mot. Le 23éme et dernier volume de Demon Slayer se positionne en tête avec 5 171 440 unités vendues.

Le spin-off Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Stories of Water and Flame arrive en deuxième avec 2 374 621 unités. Les tomes 14, 15 et 16 de Jujutsu Kaisen prennent les 3,4 et 5éme place.

1- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 23 – 5 171 440

2- Demon Slayer : Stories of Water and Flame – 2 374 621

3- Jujutsu Kaisen 14 – 2 312 250

4- Jujutsu Kaisen 15 – 2 306 950

5- Jujutsu Kaisen 16 – 2 098 087

6- One Piece 98 – 2 018 042

7- Jujutsu Kaisen 0 – 1 930 831

8- One Piece 99 – 1 863 574

9- One Piece 100 – 1 839 886

10- Jujutsu Kaisen 13 – 1,772,617

Le Top Light Novel

Pour finir, on se penche sur le top 5 des Light novel, des mangas plus courts et plus simples à lire ou sous forme de roman. Le numéro 1 est le roman Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba avec 776 320 exemplaires vendus.

1- Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba Novelization – 776 320

2- Moi, quand je me réincarne en Slime – 597 819

3- The Apothecary Diaries – 496 626

4- Re : ZERO – Starting Life in Another World – 424 173

4- The Detective Is Already Dead – 367 984

