L’écoute de Podcasts atteint de nouveaux sommets en France - IDBOOX

Selon les chiffres dévoilés par Médiamétrie, l’écoute des Podcasts a franchi un niveau jamais atteint au mois de mai 2021.

Les podcasts séduisent de plus en plus les français, tous les voyants sont au vert.

Le cabinet d’analyse a comptabilisé 118,4 millions d’écoutes. Ce chiffre représente une hausse 19,2 millions de plus qu’un an auparavant.



En un mois, l’écoute et le téléchargement de podcasts a augmenté de près de 6 millions.



Voir le tableau ci-dessous pour les décomptes depuis mai 2020, vous constaterez que la hausse se poursuit inlassablement.

