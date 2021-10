Les Français et l’orthographe un sondage éloquent - IDBOOX

A l’occasion de la Semaine de l’écriture, l’Union Filière Papetière publie un sondage effectué auprès des Français sur leur relation à l’écriture manuscrite et à l’orthographe.

8 Français sur 10 considèrent que le niveau de l’orthographe est en déclin.

Pour 78% des sondés, les Français n’auraient plus le même niveau d’orthographe que celui des générations précédentes.



Les Français qui constatent cette dégradation estiment qu’elle est liée à la diminution de l’usage l’écriture manuscrite (62%).



Parmi les autres causes liées à ce ressenti, ils évoquent la normalisation des sms et plus précisément du langage induit par ceux-ci, ainsi que la baisse de fréquence de lecture.



L’UFIPA, explique que cette régression est directement liée à la digitalisation à outrance. Pour l’organisation, la revalorisation de l’écriture manuscrite est impérative.



La Semaine de l’Écriture met à l’honneur cette pratique en encourageant et pérennisant l’apprentissage de l’écriture manuscrite à l’école. Cette 10 édition réunira plus de 700 classes du CP à la terminale, autour de 2 concours d’écriture sur le thème du voyage.