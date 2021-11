Les lauréats du Prix Wepler, une folle soirée ! - IDBOOX

Le 24e Prix Wepler a été remis lundi soir dans la célèbre brasserie parisienne éponyme.

Une foule nombreuse s’est pressée pour ce rendez-vous imaginé par Marie-Rose Guarniéri (librairie de Abbesses).



Le Prix Wepler-Fondation La Poste ne ressemble à aucun autre. La cérémonie loin d’être guindée, illustre la passion pour les livres. Musique, huîtres et champagne accompagnent la littérature.

On échange autour du livre et de l’écriture et cette année, la sélection était foisonnante à l’image de ce prix défricheur de talents.



12 livres étaient en lice pour l’édition 2021, et comme la sélection était pointue, un prix et une mention spéciale ont été attribués.

Les lauréats du Prix Wepler-Fondation La Poste

Le jury composé de lecteurs, de journalistes et de libraires récompense Antoine Wauters pour Mahmoud ou la montée des eaux (éd. Verdier).

Le romancier belge a expliqué que son livre est un contrepoint aux évènements syriens. Ce roman en vers est pour lui une « conte histoire » de l’actualité. En savoir plus sur son livre ici



La mention spéciale du jury, est quant à elle attribuée à Laura Vazquez pour son premier roman La Semaine perpétuelle (éd. du sous-sol). Lors de la prise de parole, la jeune poétesse a remercié son « son livre de l’avoir transformée ». En savoir plus sur son livre ici



Juste après l’annonce des lauréats, Mohamed Mbougar Sarr, dont le livre était en lice a fait une apparition. Le vainqueur du Prix Goncourt 2021 m’a fait le plaisir de poser avec moi.

La fête a battu son plein jusque tard dans la nuit, même le personnel du Wepler s’est lâché dans la joie et la bonne humeur !