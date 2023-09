L’impact de la rentrée scolaire sur TikTok, les enseignants sont présents

La rentrée scolaire s’est faite le 4 septembre. Chacun a retrouvé le chemin de l’école. Mais TikTok reste présent dans le quotidien des collégiens, des lycéens et… des enseignants.

Le réseau social a communiqué quelques chiffres sur les tendances de la rentrée scolaire sur son média.

Le mot-dièse #backtoschool qui a généré à ce jour 30,9 milliards de vues ou encore #revisions, avec pas moins de 2,5 milliards de vues.

Si les élèves sont présents, les professeurs le sont aussi. Certains d’entre eux adoptent une posture sympa pour faire passer les connaissances en utilisant un support fédérateur pour les ados, TikTok.



Par exemple, @alex_snat, plus de 51K followers transforme chaque vidéo en une aventure captivante dans le monde merveilleux des sciences.



@tuprofedespagnol, plus de 65K followers est prof d’espagnol. Il partage avec sa communauté des expressions de la vie quotidienne, permettant à chacun de s’exprimer naturellement dans toutes les situations.

@jpeuxpasjaibacdefrancais (9,9K followers) incarne une réelle aide dans la compréhension de la langue française. Son talent pédagogique lui permet de rendre la langue française plus accessible et captivante pour ses nombreux abonnés.



@Yanntoutcourt professeur d’Histoire rend des sujets parfois complexes plus accessibles et intéressants. Il partage au quotidien auprès de sa communauté (761,9K followers) des conseils pratiques sur les méthodes de travail, la gestion du temps et les stratégies pour aborder les épreuves du baccalauréat avec confiance.

